Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 25 октября 2021 года: количество заболевших растет каждый день

Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 25 октября 2021 года Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 октября 2021 года. По данным Оперативного штаба количество заболевших «короной» за сутки увеличилось на 323 человека и составило 68 452 человека, 14 человек скончались (всего – 2 257 с начала пандемии).

Каждый день число заболевших увеличивается: если 11 октября подхвативших «корону» было 269 человек, то 24 октября – уже 323 человека. К счастью, число смертей пока снижается: максимум (27 умерших) зафиксировали 18 октября 2021 года, минимум за последние две недели – 11 октября (10 человек).

Напомним, 24 октября 2021 года в России выявили 35 660 новых случаев заболевания коронавирусом, за неделю – почти 250 тысяч случаев заражения. В связи с печальной ситуацией с «короной» в Петербурге, например, вводится полный локдаун с 30 октября по 7 ноября 2021. Почти тоже самое ждет и Москву, но обладатели QR-кодов смогут посещать музей и театры. В Тюменской области введение QR-кодов вводится 15 ноября, режим повышенной готовности продлен до 31 декабря 2021. С 25 октября 2021 года на QR-коды переходит Крым.