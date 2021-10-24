В Тюмени сгорели две квартиры в пятиэтажке на Энергетиков

Вещи из сгоревших квартир стремительно летят на мокрый уличный асфальт Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В тюменской пятиэтажке на улице Энергетиков, 60а разразился серьезный пожар на четвертом и пятом этаже. Окна и стены здания основательно покрыты копотью. На место прибыли пожарные, которые выбрасывают из окон дома на улицу различные вещи погорельцев: одежду, ковры, диван и многое другое.

На месте работают пожарные Фото: Алексей КОСЕНЧУК

К окнам протянули подъемник Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Пожар случился ориентировочно в пятом часу дня. На место прибыли сотрудники МЧС, которые протянули к очагу огня специальные шланги и потушили пламя. Также они протянули к окнам квартир подъемник, при помощи которого вошли в квартиру. В данный момент спасатели выбрасывают из окон вещи хозяев квартир. На мокрый асфальт летят ковры, одежда, диван и многое другое.

Помимо пожарных на месте полиция и скорая помощь Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Окна покрыты копотью Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Вокруг пожарных собралась группа зевак. Также на месте работают полиция и скорая помощь. Пока не известно, что явилось причиной пожара и есть ли пострадавшие. «Комсомольская правда» – Тюмень» запросила официальный комментарий у пресс-службы МЧС Тюменской области.

Возле дома собралась толпа зевак Фото: Алексей КОСЕНЧУК

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