В Тюмени сгорели две квартиры в пятиэтажке на Энергетиков

Вещи из сгоревших квартир стремительно летят на мокрый уличный асфальт
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
В тюменской пятиэтажке на улице Энергетиков, 60а разразился серьезный пожар на четвертом и пятом этаже. Окна и стены здания основательно покрыты копотью. На место прибыли пожарные, которые выбрасывают из окон дома на улицу различные вещи погорельцев: одежду, ковры, диван и многое другое.
На месте работают пожарные
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
К окнам протянули подъемник
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Пожар случился ориентировочно в пятом часу дня. На место прибыли сотрудники МЧС, которые протянули к очагу огня специальные шланги и потушили пламя. Также они протянули к окнам квартир подъемник, при помощи которого вошли в квартиру. В данный момент спасатели выбрасывают из окон вещи хозяев квартир. На мокрый асфальт летят ковры, одежда, диван и многое другое.
Помимо пожарных на месте полиция и скорая помощь
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Окна покрыты копотью
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Вокруг пожарных собралась группа зевак. Также на месте работают полиция и скорая помощь. Пока не известно, что явилось причиной пожара и есть ли пострадавшие. «Комсомольская правда» – Тюмень» запросила официальный комментарий у пресс-службы МЧС Тюменской области.
Возле дома собралась толпа зевак
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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