Разъяренная тюменка при помощи трости разбила игровой автомат вдребезги

Женщину было не остановить Фото: скрин видео из группы "Подслушано на Лесобазе" во Вконтакте Фото: соцсети

Немало шума наделала тюменка накануне, 23 октября, в магазине на Лесобазе. Со всей мощью разъярённая женщина била по игровому автомату обычной металлической тростью, ругаясь матом и посылая «восвояси» всех тех, кто пытался ее остановить. Видео с произошедшим выложили местные жители в паблике «Подслушано на Лесобазе».

На кадрах видно, как нарушительница порядка наносит по автомату один удар за другим, разбивая стекло экрана вдребезги. Рядом с ней в это время находится мужчина, возможно, ее муж, а может, и случайный прохожий. Во время жестокой расправы над автоматом тюменка кричит, что ее муж постоянно проигрывает здесь деньги. По всей видимости, решить эту проблему женщина решила основательно, устранив сам аппарат.

Тюменка громко кричала и обвиняла во всем персонал Фото: скрин видео из группы "Подслушано на Лесобазе" во Вконтакте Фото: соцсети

Но не только игровой автомат оказался виновником потерь семейного бюджета. Свою злость агрессивная жительница излила и на сотрудников магазина, предъявляя им претензию, что именно они поставили сюда автомат. Она не стеснялась в выражениях и позволяла себе оскорблять персонал магазина.

Комментаторы под видео разделились на два лагеря: кто-то осудил женщину, назвав ее поведение неадекватным, а кто-то, напротив, поддержал, призывая убрать подобные игровые станции вовсе.

«Не осуждайте, каждый борется за спокойствие семьи по-разному. Это действительно очень серьезная болезнь – игромания, и она, к сожалению, не лечится», – прокомментировала тюменка Танюшка Медвецкая.

В полицию Тюмени никаких жалоб по данному инциденту не поступало, однако стражи порядка уже в курсе случившегося и собираются провести проверку.

– Мы проведем проверку и дадим оценку произошедшему, в том числе будет проверена законность работы игрового терминала, – сообщили в УМВД по Тюменской области.

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