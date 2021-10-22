Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 22 октября 2021 года: объявят ли в регионе локдаун?

Объявят ли в Тюменской области локдаун? Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 октября. Количество заболевших увеличилось на 318 и составило 67 488 человек, 15 скончались (всего – 2 214).

За минувшие сутки 148 человек выздоровели (за весь период – 57231), 45 детей заболели (из общего числа заболевших), 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 31 783 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 639 765 человека, полный курс прошли 597 158.

Фото - yandex.ru.

Вопрос о введении локдауна в Тюменской области еще не рассматривали.

В Тюменской области ограничения, введенные с целью недопущения распространения COVID-19, продлили до 31 декабря 2021 года. Теперь в области будут действовать QR-коды, а несовершеннолетним горожанам, желающим посетить торговые центры, нужно будет захватить с собой взрослого.

В Тюменской области откроют еще один моногоспиталь. Решение связано с эпидобстановкой и ростом количества заболевших, которым требуется стационарное лечение и круглосуточное наблюдение.

В Тюменской области из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации по коронавирусу отменили все спортивные мероприятия до конца ноября. Под перенос попали региональные чемпионаты и первенства.

С 30 октября по 7 ноября в учебных заведениях Тюменской области объявлены каникулы. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Алексей Райдер.

За последние сутки в России выявлено 36 339 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 036 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 895 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 131 164 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 227 389 летальных исходов, выздоровели 7 091 607 человек.