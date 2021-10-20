«Котик оценит!». Алена Водонаева покупает квартиру для своего кота Эскобара

Алена Водонаева покупает квартиру для своего кота Эскобара. Фото - alenavodonaeva.

Алена Водонаева собирается осчастливить своего домашнего питомца – кота Эскобара, купив ему квартиру. Дело в том, что у ее сына Богдана аллергия, но животное теледива наотрез отказалась кому-то отдавать. Теперь у любимца уроженки Тюмени появится отдельная жилплощадь. Осталось только прислугу для него нанять…

«Я уже рассказала вам о том, что нахождение в одной квартире с моим котом спровоцировало у моей мамы астму. Последние три года она приезжала к нам часто, чтобы помочь мне с сыном, бытом и ведением моих дел. Когда мы летом были в Киваче, я проходила реабилитацию на программе «Антистресс», а мама на программе «Оздоровление дыхательной системы». Пребывание в нашей московской квартире больше чем на сутки даётся маме очень тяжело. Уже несколько раз случался отёк квинке. Но, это ещё полбеды. Почти месяц Богдан живет у своего отца, приезжая в нашу с ним квартиру максимум на сутки в неделю. Все это время мы встречаемся только у меня в салоне или дома у папы. Благо все эти локации, включая школу, рядом. Аллергия сына усилилась. Он начал сильно кашлять дома. Алексей пока (спасибо ему!) забрал Богдана к себе, чем помог разрешить ситуацию с кашлем. Но, ключевой момент – пока. Он мне говорит: отдавай кота, стоит вопрос жизни и здоровья ребёнка», – рассказывает Водонаева своим подписчикам в Instagram.

По ее словам, она уже отдавала любимого кота Кокоса, который ей подарила Ксения Собчак в 2005 году. Тогда Алена была беременна, лежала на сохранении, и, по ее словам, вопрос стоял ребром.

А это - Кокос. Фото - alenavodonaeva.

«Любые риски срочно надо было исключать. Кто со мной давно, помнят, что это была наша 4-я беременность с мужем… В 2010 году, за несколько месяцев до появления сына, мы отдали Кокоса нашему другу с возможностью отслеживать жизнь кота (и я отслеживаю ее до сих пор)», – пишет звезда.

Водонаева уверяет, что для нее расставание с домашним питомцем – болезненный момент. Она считает его своим ребенком и признается, что такой связи, как с Эскобаром, не было ни с одними животным: "Он мой фамильяр, мой хвост, мой антидепрессант".

После всех переживаний она и решила приобрести отдельную жилплощадь для кота. Алена рассказала, что в прошлом году купила себе квартиру в Геленджике (вообще их там две – одна для родителей) и уже рассчиталась за неё перед Новым годом. А вот квартиру для Эскобара придется брать в ипотеку: «Налоги я плачу исправно. Недвижимость есть. Поэтому сейчас дело только за выбором банка и их условиями».

«Обстоятельства складываются таким образом, что сын и кот не могут жить на одной территории, а расселять их надо срочно. Это опасно для жизни, а кота я никому не отдам. Салон у меня в Хамовниках, жить в перспективе я тоже планирую там. После того как продадим дом на Киевке, куплю себе квартиру на эти деньги. Просто пока мы дом не продаём. Квартиру на Ленинском, в которой мы живем с сыном, в будущем тоже «поменяем» на любимый район. Сын учится в Хамовниках, отец его тоже скоро будет жить там. Все в одной точке, в одном «квадрате». Я решила купить Эскобару квартиру в Хамовниках. Рядом с салоном, так как я бываю там каждый день. Когда Богдан будет у папы, буду ночевать с котом», – радует подписчиков светская львица.

Алена уже посмотрела квартиру, и она ей очень понравилась. «Котик оценит», – резюмирует звезда.

Поклонники таланта Водонаевой, конечно, рады и за нее, и за кота. Советуют завести ему подругу: «Вам стоит завести второго котейку – Эскобару не будет так одиноко. Все-таки котам нужно общение и эмоции. Чтобы не получилось, что он все время будет ждать и надеяться. Когда умерла наша соседка, мы каждый день ходили кормить ее кота. Через неделю он плакал в голос, не отходил ни на шаг – очень тяжело ему давалось одиночество. Пришлось забрать его. Сначала, конечно, наш кот не обрадовался новому жителю и неделю шла война, а сейчас душа в душу живут».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменская модель, автор двух книг Алёна Водонаева рассказала в «Инстаграме» жуткую историю появления красного пятнышка в глазу. Одна из подписчиц бывшей участницы «Дома-2» предположила, что это у нее от усталости, но Алёна поведала, что капилляр лопнул от нервов, начав свой рассказ словами: «Было мне 12 лет…»

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