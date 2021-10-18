В Тюмени адвокат просил отпустить под домашний арест обвиняемого в жестоком убийстве 8-летней Насти Муравьевой

В Тюмени обвиняемого в жестком убийстве 8-летней Насти Муравьевой просили отпустить под домашний арест.

В Тюмени суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Виталия Бережного, который сознался в жестоком убийстве восьмилетней Насти Муравьевой. Адвокат просил отпустить подзащитного под домашний арест.

– Сторона защиты просила отменить постановление суда, предоставив соответствующие документы и пояснив, что тот не намерен скрываться от органов следствия, уничтожать вещественные доказательства по делу, а также воздействовать на свидетелей, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Однако суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения меры пресечения. Была учтена тяжесть предъявленного обвинения и данные о личности обвиняемого. Таким образом, Виталий Бережной останется в следственном изоляторе как минимум до 1 декабря.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Бережной лишился одного из своих защитников. Адвокат Татьяна Крылова решила не участвовать в громком деле и прекратила какую-либо работу с подсудимым. На данный момент интересы мужчины в суде представляет адвокат Елена Шихова. Она не стала разглашать причину отказа своей коллеги от подзащитного. Однако, по словам женщины, это специальный тактический ход.

Кстати, его подозревают в причастности к похожему преступлению десятилетней давности. В то время в Нягани пропала 12-летняя девочка Настя Трегубова, тело которой поисковики обнаружили со следами удушения и изнасилования, прямо как в случае с малышкой из Тюмени. Тогда Бережного уже проверяли, но он работал в Министерстве внутренних дел, что вполне могло сыграть решающую роль. Сейчас проверка возобновилась.

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