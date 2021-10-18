В Тюмени жители старой Лесобазы просят благоустроить заброшенный парк: «Нам и так негде гулять»

В Тюмени жители старой Лесобазы просят благоустроить заброшенный парк. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени жители старой Лесобазы просят благоустроить заброшенный парк. Мест для гулянья в этом районе практически нет, и, по словам местных жителей, зеленый уголок мог бы стать центром притяжения для детишек и взрослых. Но пока это кажется несбыточной мечтой для горожан.

– Раньше на этом месте (за домом № 71 на улице Судостроителей), видимо, был парк. Когда-то тут кипела жизнь. Всё, что от него осталось, это только несколько лавочек и разрушенные до основания ступеньки, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» жители района.

Фото предоставлено "КП".

Действительно, на фотографиях виден полуразрушенный забор и здание за ним, которое сейчас то ли разбирают, то ли собираются ремонтировать. Зеленый уголок находится в удручающем состоянии. К тому же на его территории находится водоём, по виду больше напоминающий болото. В нем лежат шины от большегрузов, поваленные деревья и различный мусор. Местные обходят это страшное место стороной, ведь впотьмах можно и окунуться в этот омут с головой.

Фото предоставлено "КП".

Года три назад жильцы вышеупомянутого дома уже писали обращение в администрацию областного центра, чтобы им разъяснили ситуацию с этой территорией. Из ответа они узнали, что водоём является заболоченной территорией, которая образовалась из-за высокого стояния уровня грунтовых вод. Он не имеет статус водного объекта и в реестре водных объектов города не числится.

Фото предоставлено "КП".

Что касается самого «парка», то службе заказчика по благоустройству Ленинского административного округа ранее было выдано разрешение на использование территории для размещения бульвара или сквера. Мероприятия по благоустройству этой территории даже включили в реестр потребности, но в бюджете города на 2018 – 2020 годы деньги для этого не нашли. Однако местных жителей не покидает надежда, что и до них доберутся, вдохнув новую жизнь в старую Лесобазу.