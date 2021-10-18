Погода в Тюмени на неделю с 18 по 24 октября 2021 года: от плюс 11 до минус 1

В Тюмени пройдет снег с дождем. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 18 по 24 октября 2021 года пройдет дождь со снегом. Перефразируем строчку из известной песни – «Запахло зимой!».

Если сегодня хотя бы с утра солнце тюменцы все же увидели, то с завтрашнего дня оно пропадет с горизонта: небо заволокут свинцовые тучи, через которые не смогут пробиться яркие лучики. 19 октября температура наружного воздуха составит 13 градусов выше нуля (ночью +7). Будет дуть ветер южного направления, пять метров в секунду, с порывами до девяти метров в секунду.

В среду он сменит свое направление на северное. На город медленно, но верно надвигается холодный фронт. Если 20-го температура упадет всего на три градуса, то 21-го (в четверг) еще сразу на шесть градусов. В этот день будет пасмурно, пройдет снег с дождем.

Лишь в пятницу жители областного центра ненадолго смогут понаблюдать за солнцем на небе. Снег с дождем не прекратится. На улице будет всего плюс три градуса, ночная температура воздуха опустится до минус одного градуса.

В субботу, 23 октября, ожидается резкое потепление до 12 градусов выше нуля. В этот день ожидается сильный ветер западного направления. Его порывы достигнут 18 метров в секунду. В воскресенье он сменит направление на юго-западное и стихнет до семи метров в секунду. Плюс 11 (ночью + 7).

Следующая неделя в Тюмени начнется с похолодания. Уже в среду днем ожидается минус 1 (ночью – минус 5).