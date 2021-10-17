«Да сколько можно уже?»: жители микрорайона Тюменский устали от постоянных перебоев с отоплением и водой

Терпение жильцов на исходе Фото: Мария Толстихина

Жители Тюменского микрорайона устали сидеть без тепла и горячей воды. Перебои случаются минимум раз в неделю и продолжаются вот уже на протяжении года. Причиной тому - повреждение на теплотрассе, которое все никак не могут устранить. Жители улиц Пермякова, Артамонова, Гольцова, Богдановича устали от постоянных обещаний и бездействия. Об этом журналисту «Комсомольская правда- Тюмень» сообщила жительница одного из домов.

Жильцы надеялись, что работы успеют закончить к осени Фото: Мария Толстихина

Причина перебоев - повреждение тепломагистрали Фото: Мария Толстихина

Тюменка Екатерина Климова (имя изменено, прим. ред.) переехала в дом на улице Артамонова год назад и сразу же столкнулась с проблемой, доставляющей серьезный дискомфорт. В доме систематически отключали водоснабжение, что мешало выполнять дела по хозяйству, да и просто вести привычный образ жизни. При этом никогда не угадаешь, выключат холодную воду, горячую или обе одновременно.

Такие сообщения уже стали обыденностью для жителей микрорайона Тюменский Фото: Мария Толстихина

Ситуация осложнилась в сентябре этого года. Помимо перебоев с водоснабжением, начались проблемы с отоплением. Жильцам приходилось сидеть дома не только без горячей воды, но и без тепла. Если летом пережить такое положение дел еще как-то было возможно, то с приходом холодов терпеть неполадки стало куда сложнее. Жители надеялись, что за лето неполадки устранят, однако «чудо» не произошло.

Работы проводились летом, но результат тот же... Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Отключение тепломагистрали связано с повреждением. Будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение, - такое письмо уже в который раз получают члены соседского чата от управляющей компании.

Жители вынуждены сидеть без горячей воды и отопления Фото: Мария Толстихина

Жителей хоть и предупреждают об отключении, но порой делают это не заблаговременно, а за сутки или того раньше. Порой сообщение в общий чат приходит постфактум. Жители устали от внезапных отключений. Наиболее сильно их волнует, что будет дальше, ведь если перебои будут продолжаться и в зимнее время года, жильцам придется искать альтернативные варианты обогрева. В этом случае может помочь обогреватель или кондиционер с функцией подачи тепла, но, по словам нашей героини, со светом тоже бывают проблемы, хоть и не так часто.

- Не можем нормально помыться и помыть посуду. Благо, посудомоечная машина спасает, а что делать тем, у кого ее нет? Если воду и вовсе отключили, то даже не приготовить. Собаку с прогулки не помыть. У нас есть бойлер, мы включаем его, когда хотя бы холодная вода есть. Но, во-первых, надо долго ждать, пока он нагреется, а во-вторых, выходит всяко дороже, чем если бы мы просто пользовались горячим водоснабжением, - комментирует Екатерина.

О том, что аварию устраняют, твердят уже очень давно Фото: Мария Толстихина

По словам девушки, бывало и такое, что без предупреждения отключали отопление ночью. Просыпаешься, а в доме «морозильная камера». В такие моменты наша героиня, к сожалению, простужалась. А что делать тем, у кого дома дети?..

- Если раньше жители относились терпеливо, то сейчас в чат одним за одним присылают гневные комментарии. Вроде, вот только отключали, и тут снова. Кому не рассказываем все удивляются. У нас отключают воду раза в 3-4 чаще, чем у остальных, - добавила тюменка.

Жильцы возмущены Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В основном весь «удар» приходится на управляющую компанию «Евродом»: специалисты всеми силами пытаются успокоить жильцов и вовремя предупредить об отключении, но не всегда получается. Жители отзываются об УК положительно, однако считают, что в ее же интересах переговорить со специалистами УСТЭК и решить этот вопрос, ведь забота о своих жильцах – это и их ответственность тоже.

Тюменцы боятся прихода зимы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мы нисколько не против нашей управляющей компании, ее специалисты часто устраивают для жильцов праздники, радуют детей, информируют о прививках от коронавируса и гриппа, но ситуация, с которой мы столкнулись, не решается уже долгое время, и мы просто устали терпеть. Надеемся, до прихода морозов проблему удастся решить, - заключила девушка.

- Мы обратились к компании «УСТЭК» в связи с аварией на теплотрассе. Были повторяющиеся отключения отопления и горячего водоснабжения, о которых предварительно предупреждали нашу диспетчерскую службу. Наши диспетчеры уже информируют инженеров. Отключения были до суток. На сегодняшний день глобально раскопано на ул. Артамонова, 3, там сейчас находится аварийная машина. Как дальше будет, будут порывы или нет, неизвестно. Летом не было воды также в связи с ремонтными работами. Перебои с водой бывают во всех домах. Проблема первая – это подмес, второй момент: когда водоканал отключает воду, в стояках жидкость опускается, и стояк завоздушивается. В этом случае проводится проверка и устранение неполадок. Насчет того, когда закончатся работы над теплотрассами, не можем сказать, - прокомментировали в УК «Евродом».

Официальный комментарий от организации «УСТЭК» ожидается.

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