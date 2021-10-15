Наборы для пельменей из Удмуртии, Вятский шоколад ручной работы, пермские открытки

Фото: Влад Нелюбин.

Какая туристическая поездка без сувенирной продукции? Сувениры и сами могут стать туристическим брендом той или иной территории.

В России подходит к завершению Всероссийский конкурс «Туристический сувенир 2021». В Перми состоялся региональный этап финала этого конкурса для зоны Приволжья.

Финалисты привезли в Пермь самые разные сувениры. Фото: Влад Нелюбин.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал перспективы развития и популяризации народных промыслов, как примеров самобытности культуры народов Прикамья. По его словам, ремесленникам необходимо оказывать необходимую поддержку, в том числе, учитывать в законодательстве их интересы.

- Системная поддержка промыслов поспособствует развитию туризма, бизнеса, в какой-то степени промышленности, — подчеркнул Дмитрий Махонин.

В Пермском крае по поручению губернатора региональное Правительство разрабатывает программы поддержки народных промыслов. Кроме того, в регионе ведётся активная работа по оказанию господдержки представителям малого и среднего предпринимательства.

Возьмите на память! Фото: Влад Нелюбин.

Всего конкурсанты прислали на региональный этап финала конкурса описание 595 сувенирных изделий, из которых представители экспертного сообщества отобрали 376 наиболее достойных. Их представляли мастера народно-художественных промыслов, представители музеев и других учреждений, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или ее изготовление.

Финалистов поприветствовали министр по туризму и молодежной политике Прикамья Юлия Ветошкина и основатель премии Геннадий Шаталов. Фото: Влад Нелюбин.

На церемонии открытия финалистов поприветствовала министр по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина.

- Сегодня на пермской земле происходит событие очень важное для развития туризма, - обратилась к участникам конкурса министр. - Сувенирная продукция - очень важная составляющая любого туристического продукта. Мы рады, что здесь собрались авторы сувениров со всего Приволжья, еще раз подтвердив, что Всероссийский конкурс – это масштабная экспертная площадка для нетворкинга и обучения.

Многие финалисты приехали в национальных костюмах. Фото: Влад Нелюбин.

Участники конкурса отмечали, что в их регионах все больше начинают осознавать, что сувенирные изделия – это очень важно для популяризации территорий и привлечения потоков гостей.

- Сувениры позволяют туристам надолго сохранить яркие эмоции от путешествия, поделиться впечатлениями со своими друзьями и близкими, - подчеркнула председатель экспертного совета Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Ксения Радченко. - Обнадеживает, что власти регионов сейчас серьезно задумываются над тем, как их территории представлены на карте сувенирной продукции России.

А вот наша сувенирная продукция! Фото: Влад Нелюбин.

С пожеланием успехов к финалистам обратился и основатель конкурса Геннадий Шаталов.

- Именно вы создаете ту самую опцию для путешествующих людей, без которой впечатления от путешествия будут неполными, - отметил Председатель Правления ФРОС Region PR, основатель Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Геннадий Шаталов. – Получив заряд эмоций от посещения того или иного места, туристы хотят увезти что-то с собой на память. И именно вы предлагаете им изделия, которые будут напоминать им долгие годы о поездках. На протяжении последнего времени мы вместе с вами создаем новую историю туризма России. И без туристических сувениров никакая индустрия гостеприимства эффективно развиваться не может. Я уверен, что со многими из вас мы встретимся в ноябре в Саранске на финале конкурса.

А вот наши сувениры из натурального дерева. Фото: Влад Нелюбин.

В Пермском доме народного творчества «Губерния» собрались мастера из 12 регионов Приволжья. Они разместили свою сувенирную продукцию на множестве красочных стендов. Перед 16 членами экспертного совета стояла непростая задача - оценить уникальность и уровень исполнения сувениров.

А вы что можете нам предложить? Фото: Влад Нелюбин.

- Какой из ваших сувениров и чем напоминает именно о вашей территории? – спрашивали члены жюри конкурсантов. - Где вы планируете реализовывать и как продвигать сувенирную продукцию?

Хозяева площадки из Пермского края представили немало интересных сувениров. В частности, департамент экономики и промышленной политики Перми презентовал проект «туристические городские подарочные открытки». Их предлагают гостям города прямо в аэропорту, где они выложены на специальной стойке. Мастера из Чердыни предлагают туристам насладиться ароматными Духами города Ч с уютным запахом печного дыма. На стенде Нижегородской области члены жюри и посетители конкурса-выставки с удовольствием разглядывают подковы на счастье и сувенирные колокольчики.

Представители экспертного сообщества внимательно изучали то, что представили на конкурс финалисты. Фото: Влад Нелюбин.

Мастера из Удмуртской Республики подготовили для туристов наборы для блинов – выполненные из дерева блюдо, солонка, деревянные нож с вилкой, а также чаши для приготовления пресного теста, сувенирные деревянные ложки, кукол в национальных удмуртских костюмах.

Представители Кировской области, например, привезли в Пермь оригинальные защитные маски для лица с изображением репродукций картин из Вятского художественного музея, а также шоколадки ручной работы и другие вятские вкусные сувениры.

Большой популярностью у туристов традиционно пользуются башкирские сувениры – национальная одежда, полотенца, шали-паутинки, деревянная посуда с башкирским национальным орнаментом.

Вот они, лучшие из лучших. Фото: Влад Нелюбин.

Расписные палычевские пряники и сувенирные самарские глиняные игрушки знают далеко за пределами Самары.

Из Республики Мордовии мастера привезли замечательные мордовские обереги – брелки, подвески, кулоны из древесины дуба.

Умельцы из Чувашской Республики представили цивильские пряники, сумки-шопперы с символикой Чувашского национального музея и другую продукцию.

Филигранные татарские серьги с натуральными камнями, эмалированные значки с символами Казани продемонстрировали мастера из Татарстана.

Это лишь малый перечень сувениров, которые подготовили для туристов в регионах Приволжского федерального округа.

Для участников конкурса организаторы подготовили красочный концерт. Фото: Влад Нелюбин.

СПРАВКА «КП»:

Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится ежегодно с 2015 года по инициативе Геннадия Шаталова и включает в себя проведение окружных этапов, региональных конкурсов и общенациональный финал.

Организаторами конкурса являются Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края, ГБУ ПК «Центр развития туризма», ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур».