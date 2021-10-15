Первым рейсом: «Газпром нефть» обеспечит авиатопливом новый аэропорт Тобольска

Фото предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

Оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» – «Газпромнефть-Аэро» – будет заправлять самолеты регулярных рейсов в аэропорту Тобольска, который открыл свои двери в конце сентября. Первый регулярный пассажирский рейс состоится завтра, 16 октября.

Отметим, что для заправки в Ремезове заработает современная автомобильная техника с автоматизированной системой коммерческого учета авиатоплива. Такая система позволяет повысить эффективность топливных операций. При этом время обслуживания лайнеров сокращается в среднем на 10%.

Процесс заправки «в крыло» будет контролировать специальный цифровой комплекс «Газпромнефть-Аэро». Он прекращает отгрузку топлива при достижении заданной массы в баках самолета. Встроенный GSM-модуль передает информацию о заправке на сервер компании и формирует отчетные документы в цифровом виде.

– Сибирский авиационный кластер имеет для нас стратегическое значение, ведь через него летает много пассажиров не только по России, но и за рубеж. Сейчас мы заправляем воздушные суда в восьми международных аэропортах Сибири: Барнауле, Кемерово, Красноярске, Новосибирске, Омске, Тобольске, Томске и Чите. Поставки топлива для обслуживания регулярных и чартерных рейсов идут напрямую с Омского НПЗ компании. Все операции транспортировки, хранения и заправки контролируются единой корпоративной системой «Нефтеконтроль – Газпром нефть» – это гарантирует высокое качество нашей продукции, – сообщил генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров.

Новая воздушная гавань Сибири стала 90-й в авиатопливной сети «Газпромнефть-Аэро» в России и 322-й в мире.