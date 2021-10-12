Стелу «Город трудовой доблести» в Тюмени установят у сквера Машарова. Фото: Тюмень - наш дом

Решено! Стелу «Город трудовой доблести» в Тюмени установят около сквера Николая Машарова. Таким образом, победил проект Анастасии Лукиной. В администрации города отметили, что это место символично – недалеко от него находился завод, рабочие которого внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне.

– Автор предлагает превратить парковку рядом со сквером Николая Машарова в озелененную территорию с дорожками и амфитеатром для отдыха туристических и экскурсионных групп, проведения патриотических мероприятий. Сама стела состоит из цельного элемента, символизирующего образ предприятий, а светящийся элемент словно «прорывается» сквозь монолитную структуру – это образ Победы, – отметили в ведомстве.

Фото - "Тюмень - наш дом".

Также стало известно, что два других участника набрали одинаковое количество баллов. Дипломы за второе место получили Сергей Вяткин и Елена Мальцева. Они предлагали поместить стелу на Текутьевском бульваре (перекресток улиц Холодильной и Республики) и в сквере Сибирский.

Всего же конкурсная комиссия, в которую входили представители Союза дизайнеров России, Союза архитекторов России, Творческого союза художников России, Тюменского городского Совета ветеранов, а также специалисты из других городов, рассмотрела десять работ. Имена авторов проектов были зашифрованы и представлены под номерами.

– Оценки выставлялись за выразительность и цельность архитектурно-композиционного решения, эстетичность восприятия, за гармоничность сочетания стелы с прилегающей территорией и окружающей средой. Также учитывалась безопасность для окружающих, эргономичность элементов оформления территории и реалистичность предложенных решений, – отметили в администрации.

Фото - "Тюмень - наш дом".

Напомним, что выбрать понравившийся проект можно было на фестивале «Тюменская осень», который прошел в сентябре. Всего высказал свое мнение 34 861 человек. Проект Лукиной набрал 38%, Вяткина и Мальцевой – 37 и 25%.

Глава Тюмени Руслан Кухарук добавил, что на этапе проектирования идеи еще доработают. Проектировщикам нужно учесть все нюансы развития этой территории и сформировать единое пространство с существующим сквером.