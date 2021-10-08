В Тюмени формируют сообщество самозанятых граждан.

7 октября на очной встрече клуба самозанятых обсуждались вопросы государственной поддержки, формирования сообщества в регионе и финансовые программы. Для участников мероприятия прошли интересные мастер-классы, викторина, квартирник. Некоторые участники представили свои товары и услуги.

«Клуб самозанятых граждан» – уникальное сообщество в Тюменской области со своим чатом, где насчитывается уже около 500 человек, маркетом для презентации товаров и услуг и очными мероприятиями. Вторая встреча прошла в мультицентре «Моя территория» в необычном формате. Более 50 самозанятых познакомились друг с другом, рассказали о своем деле, получили консультации по интересующим вопросам.

Меры государственной поддержки

На открытии мероприятия выступил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров. Он подчеркнул уникальность проекта «Поддержка самозанятых граждан» и его социальную значимость: «Особенность в том, что он объединил усилия и органов государственной власти, и служб поддержки предпринимательства, и, самое главное, предпринимательского сообщества «ОПОРА РОССИИ». Госорганы могут дать вам (самозанятым) какие-то ресурсы, финансовую поддержку, сервис, услуги, но настоящий опыт могут передать только такие же предприниматели, как вы сами».

Сообщество

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» и депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров отметил, что у членов сообщества есть возможность определиться, каким делом они бы хотели заниматься, и перспектива масштабировать его после открытия.

О миссии клуба самозанятых граждан рассказала председатель комитета ТРО «ОПОРА РОССИИ» по развитию института самозанятых Олеся Тихомирова: «Мы способствуем развитию сообщества предпринимателей и формированию положительного образа самозанятости. Первоначально этот клуб задумывался для того, чтобы у них была возможность быть частью комьюнити, где можно обмениваться идеями, опытом, контактами, получать знания». Она также напомнила, что участники сами могут стать спикерами на следующих встречах, которые будут планироваться в чате https://t.me/joinchat/Kd5HnDQzdrk1NzIy. Директор маркетингового агентства «Решение Маркетинг» Макар Брельгин рассказал и показал, как сформировать уникальное торговое предложение.

Финансовая поддержка

Первый заместитель генерального директора фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Мария Лисовиченко рассказала о мерах государственной поддержки, которые сегодня доступны в регионе, и процедуре их оформления.

Участники о мероприятии

В формате выставки-ярмарки самозанятые представили свои товары и услуги: массаж, авто-няня, микрозелень прямо с сити-фермы, продукция с собственной сыроварни и многое другое. Своим мнением о важности проекта поделилась самозанятая, автор съедобных букетов Алина Мостовая.

– Полтора года назад я отдала очень много денег за консультацию юриста. Он рассказал мне про этот новый режим, объяснил, зачем это, как, что дает. А сейчас меня приятно удивляет изобилие образовательных программ, которые проводятся на базе Центра развития бизнеса абсолютно бесплатно! (Подробнее обо всех проектах можно прочитать на сайте самозанятые72.рф. – Ред.) Быть в сообществе – это круто. В какой-то момент я подумала, что я одна, сама по себе, даже на работу пыталась устроиться, чтобы быть в коллективе. Рада, что смогла на этой встрече найти единомышленников и почувствовать себя частью чего-то большего, – рассказала она.

Для гостей мероприятия прошел квиз – викторина по вопросам самозанятости. Группа самозанятых музыкантов провела квартирник, что стало хорошим завершением второй встречи.

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