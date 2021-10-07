Тюменцам рассказали, какими способами можно регулировать подачу тепла в жилых помещениях

Рассказываем, какая температура воздуха является нормой по стандарту Фото: Мария Толстихина

Настала осень, а вместе с ней в тюменские дома вернулось долгожданное тепло. Первыми отопление получили детские сады и школы, следующими в очереди оказались жилые объекты и другие учреждения. Если некоторые ждали начала отопительного сезона с нетерпением, то кто-то – с ужасом: тюменка Александра Ракитина уже который год мучается от невыносимой духоты и температуры в квартире под +30 градусов, а то и выше. О том, как можно отрегулировать подачу тепла в своих домах, тюменцам подробно рассказали специалисты УСТЭК.

Некоторые жители Тюмени жалуются на жару, исходящую от стояков отопления Фото: Мария Толстихина

ЧЬЯ ОБЯЗАННОСТЬ?

Для начала выясним, на ком же лежит обязанность по регулировке тепла в жилых помещениях.

– Обязанность по регулировке внутридомовых систем отопления возложена на обслуживающие жилой фонд организации (УК, ТСЖ и прочие). Все современные дома оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП). Регуляторы, предусмотренные в этих устройствах, позволяют корректировать подачу тепла в зависимости от температуры окружающей среды, исключая «перегрев» и «недогрев» помещений. В тех домах, где сотрудники УК занимаются регулировкой ИТП, комфортный режим теплоснабжения жителям гарантирован, – рассказали в УСТЭК.

Также в организации отметили, что если тепловая энергия подается в дом через центральный тепловой пункт (ЦТП), то регулировка параметров теплоносителя производят бригады УСТЭК за границами дома – в ЦТП. Однако возможность регулировать подачу тепловой энергии в стояки отопления есть у сотрудников управляющей компании. Но не спешите к ним отправляться, ведь вполне может быть, что вам поможет решение ниже.

САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ

Удобнее и быстрее всего самостоятельно использовать специальный регулировочный вентиль на радиаторе. Он бывает ручным и автоматическим. Однако вместе с тем должна быть и техническая возможность. Дело в том, что такие вентили есть не у каждого в доме. Ну а тем, кому повезло больше, специалисты УСТЭК напоминают, что такая мера более эффективна, чем привычное многим открытие окон, ведь в данном случае регулируется не только температура в помещении, но и объём потреблённой тепловой энергии в квартире и, как следствие, во всём доме, что приводит к уменьшению суммы счёта.

Урегулировать вопрос помогут вентили. Они бывают ручные и автоматические Фото: Мария Толстихина

ВЕНТИЛЯ НЕТ. КАК БЫТЬ?

Тем же, кому повезло меньше и они не имеют возможности настроить температуру воздуха самостоятельно, как раз дорога в районную управляющую компанию. Только она в силах отрегулировать подачу тепловой энергии, более того, это ее прямая обязанность.

– Для снижения общедомовых расходов на отопление УК должны проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности теплового хозяйства многоквартирного дома. Жильцам, в свою очередь, нужно требовать от управляющих компаний выполнения этих мероприятий, – утверждают в теплоснабжающей компании.

КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПТИМАЛЬНА

Конечно, жители многоквартирного дома вряд ли сойдутся в едином мнении, какая же температура в доме наиболее комфортна. Кому-то жарко, а кто-то постоянно мерзнет. Однако существует единый стандарт, который устанавливает допустимые значения температуры для жилых помещений в холодный период года. Он называется «ГОСТ Р 51617-2000. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия».

– Он (стандарт. – Ред.) требует соблюдения температурного диапазона в 18 – 25 градусов Цельсия. В рамках этого диапазона устанавливается норма для каждого вида комнат в помещении. Так, в жилой комнате температура не должна быть ниже 18 °С, а в ванной – ниже 25 °С. Отклонения в нижнюю сторону допустимы только в ночное время (0.00 – 5.00), не более чем на 3 °С, – сообщают устэковцы.

КАК СОХРАНИТЬ ТЕПЛО В КВАРТИРЕ

Чтобы дома было тепло и уютно в холодные дни, специалисты УСТЭК рекомендуют придерживаться нескольких правил:

отрегулировать окна, заменить уплотнители, сделать откосы (сохранит 3-4 градуса тепла);

держать радиаторы чистыми и ничего на них не держать, а еще лучше – перекрасить в коричневый цвет (еще +3-4 градуса тепла);

установить экран из фольги за батареей (+3-4 градуса);

постелитьна пол ковер либо ковролин (до +1 градуса тепла);

проветривать помещение 10 – 15 минут

На радиатор не рекомендуется класть ничего лишнего Фото: Мария Толстихина

КАК ОХЛАДИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ

Повесить шторы или жалюзи. Солнечные лучи проникают в помещение и нагревают воздух и предметы. Чтобы этого избежать, повесьте плотные шторы или жалюзи.

Проветривайте правильно. Днем окна открывать не стоит: в квартиру попадет горячий воздух с улицы. Окна лучше открывать в часы, когда прохладно: утром – с 4 до 8, вечером – после 22. Если можете, оставляйте окна открытыми на ночь. Закрывайте их до того, как на улице станет жарко.

Увлажнить воздух при помощи пульверизатора или специального увлажнителя воздуха.

Делать влажную уборку 1-2 раза в день. Протирайте пол и мебель хотя бы раз в день. Для этого используйте ледяную воду, она охладит поверхности.

КСТАТИ

Итоги социологического исследования, проведенного среди жителей Тюмени в 2021 году показали, что только 12 % опрошенных указали, что их УК инициируют обсуждение вопросов по внедрению энергосберегающих технологий. При этом почти половина респондентов готова инвестировать собственные средства в энергоэффективные мероприятия на общедомовом или личном имуществе с целью дальнейшей экономии на плате за тепловую энергию.

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