В Тюмени пранкеры после нападения на старушку разнесли гипермаркет. Скриншот из видео.

В Тюмени пранкеры разнесли гипермаркет. Видеоролик с очередной проделкой местных шутников появился в социальных сетях. Предыдущими шалостями, о которых писала «Комсомолка», уже заинтересовалась полиция.

На видео видно, как три молодых человека заходят в магазин, который подписчики идентифицировали как супермаркет «Лента» (какой точно – не известно, в областной столице их несколько).

– Зайдем в этот раз и просто купим продукты, пообещайте! – говорит парень своим друзьям.

Те лишь закатывают глаза: «Да, да, да…» После этого под неспешную мелодию они начинают в буквальном смысле раскидывать всё, что им попадается под руку: подушки, тапочки, губки для мытья посуды и прочее. Досталось и крупам (или кукурузным палочкам – не разобрать), на которых один из шутников с удовольствием полежал.

На этом юмористы не успокоились и стали обматывать своего друга пленкой. За всем этим бесчинством наблюдали сотрудники гипермаркета. Они с непонимающим видом глазели на выходки молодых тюменцев. Впрочем, и охранник, который также мелькнул в самом конце видео, никаких действий не предпринимал.

А вот стражи порядка проделками блогеров заинтересовались. По словам пресс-секретаря Управления МВД по Тюменской области Антона Каморникова, это видео приобщено к другому – на котором эти же молодые люди якобы грабят старушку (на самом деле бабушка – это переодетый друг пранкеров). Проводится проверка.

В социальных сетях шутников захейтили и посоветовали им заняться самообразованием. Комментаторы просят заблокировать канал «заводилы», куда он выкладывает этот нежелательный контент.

«Стая обезьян, не понимающих, для чего им это нужно, ещё стараются вылупиться на всеобщее обозрение, считая, что они крутые и кому-то интересны»; «Лучше бы помог товар выставить или полы помыть!!! Родители такие же, наверное, невоспитанные!»; «На исправительные работы отправить, дурь хоть немножко спадет», – пишут тюменцы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жуткий розыгрыш тюменских пранкеров обернулся для них судебным разбирательством. Молодой человек в маске маньяка с бензопилой в руках в шутку атаковал прохожих на Текутьевском бульваре возле кладбища. С криками он нападал на людей. Всё происходящее снимала его «группа поддержки». Видео распространилось в социальной сети.