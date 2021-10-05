«Дешевый спектакль». В Тюмени пранкеры «ограбили» старушку на остановке

В Тюмени пранкеры «ограбили» старушку на остановке. Скриншот из видео.

Молодые люди на мотоцикле подъезжают к остановке, железный конь резко тормозит. Один из бандитов сзади бросается на бабушку, вырывает из ее рук сумочку, опрокидывая на землю старушку и стоящие рядом велосипеды. «Гангстер» запрыгивает на уже сорвавшийся с места мопед, и банда исчезает из виду. Нет, это не очередной эпизод из нового фильма Гая Ричи – таким образом молодежь развлекается в Тюмени, в очередной раз являя миру свой неуместный юмор.

На этот раз очевидцами проделок молодых сибиряков стали стоящие на остановке люди. Они не на шутку перепугались, когда перед их глазами разыгралась вышеописанная драма. Один из горожан даже попытался погнаться за обидчиками пожилой тюменки, но куда ему, преступники скрылись, отработав дело быстро – без шума и пыли.

Правда, теперь за свои действия юмористам из областной столицы придется отвечать в отделе полиции. Туда, кстати, заявлений по поводу случившегося не поступало, однако стражи порядка все же решили инициировать проверку, поскольку не первый раз местные пранкеры пугают на улицах горожан (один даже с настоящей бензопилой разгуливал).

– По факту размещенного видеоролика проводится проверка. По предварительным данным, действия участников видеозаписи являются постановочными, – сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» пресс-секретарь Управления МВД по Тюменской области Антон Каморников.

Пока не известно, какое наказание может грозить блогерам, так как только после проверки станет ясно, были ли нарушения в их действиях (сумочку, конечно, вернули - ведь и красть ее не собирались). Однако жители Тюмени надеются, что шутники не уйдут от ответственности. В социальных сетях, куда залили скандальное видео, пранкеров освистали, назвав их «спектакль» дешевой постановкой. «Деградация прогрессирует. Сейчас молодежь на что только не способна ради лайков»; «Мозги им надо вправить»; «Если они сейчас такое вытворяют, что будет дальше?» – переживают местные жители.

Кажется, что пранкеры заходят всё дальше и дальше в своих потугах набрать как можно больше просмотров в социальных сетях опасными выходками. Однако, как показывает практика, сознательные россияне не оценивают таких шуток и не поддерживают подобные «творческие» начинания молодых людей. Ведь в один «прекрасный» момент неудачный розыгрыш может зайти слишком далеко, и тогда самому пранкеру станет не до шуток.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жуткий розыгрыш тюменских пранкеров обернулся для них судебным разбирательством. Молодой человек в маске маньяка с бензопилой в руках в шутку атаковал прохожих на Текутьевском бульваре возле кладбища. С криками он нападал на людей. Всё происходящее снимала его «группа поддержки». Видео распространилось в социальной сети.

Смотреть видеосюжет В Тюмени пранкеры "ограбили" старушку на остановке.

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