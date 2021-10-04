Погода в Тюмени на неделю с 4 по 10 октября 2021 года: ждем бабье лето

Тюменцы ждут бабье лето. Фото: Вадим Бегун

Погода в Тюмени на неделе с 4 по 10 октября 2021 года выдастся мокрой и пасмурной. К тому же пройдет снег (уже не первый). Но горожане и погреются: впереди ждет бабье лето.

Если сегодня, 4 октября, в областной столице всего плюс два градуса выше нуля, то завтра станет немного теплее. Правда, ожидается небольшой снег с дождем, пасмурно (ночью – минус 1).

В среду солнце потихоньку рассеет своими лучами плотную завесу облаков. В этот день станет ощутимо теплей – семь градусов выше нулевой отметки. Ночная температура наружного воздуха также перевалит за эту отметку.

Следующие три дня – четверг, пятница и суббота – будут теплыми: придет так называемое бабье лето. Температура воздуха поднимется до десяти градусов. Облаков на небе не будет, так что можно будет вдоволь насладиться приятными солнечными ваннами.

Единственное, что может потревожить горожан в эти деньки, это ветер западного направления, который будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду, с порывами до девяти метров в секунду. В воскресенье он сменит свое направление на северо-восточное и станет холоднее.

Вслед за направлением ветра изменится и температура воздуха. Она опустится на три градуса, небо снова заволокут тучи, пройдет небольшой дождь.

Следующая неделя выдастся холодной, по крайней мере ее начало. В понедельник, 11 октября, пройдет небольшой снег с дождем, всего плюс 1.