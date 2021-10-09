Куда уходят запросы Алисе и Сири: известный футоролог рассказал, в чем подвох искусственного интеллекта

Алексей Андреев станет одним из приглашенных спикеров XIV ТЮМЕНСКОГО ЦИФРОВОГО ФОРУМА/ВЫСТАВКИ ИНФОТЕХ 2021

13 октября в областном центре начнет работу XIV ТЮМЕНСКИЙ ЦИФРОВОЙ ФОРУМ/ВЫСТАВКА ИНФОТЕХ 2021. Сквозной темой станет искусственный интеллект. С лекцией об этом выступит федеральный спикер, футуролог и журналист Алексей Андреев. В преддверии форума мы поговорили с известным экспертом и узнали, как измениться мир с развитием искусственного интеллекта.

- Алексей, стоит ли человечеству опасаться широкого развития искусственного интеллекта? Бытует мнение, что в перспективе всех людей заменят роботы.

- Роботы, конечно, не заменят людей. Более того, я думаю, что появятся новые профессии. Просто есть некий миф о том, что искусственный интеллект работает автономно и самостоятельно. На самом деле это не так. Во-первых, для его обучения нужно очень много данных и людей. Во-вторых, много людей нужно чтобы контролировать, как работает ИИ, потому что самостоятельно он не работает. Ну и наконец, будет довольно много ошибок и косяков, и мы узнаем, что в некоторых сферах поторопились с внедрением ИИ, там по-прежнему останется много людей.

- В каких сферах сегодня уже применяется ИИ? Наиболее перспективные отрасли внедрения?

- Прежде всего это касается направлений, где достаточно много цифровых данных. ИИ и компьютерные алгоритмы хорошо чувствуют себя там, где есть данные. Там они ведут себя как рыба в воде. К примеру, можно автоматизировать каике-то процессы в бухгалтерии, где все хорошо разложено в цифрах. Есть сферы противоположные. Например, для того, чтобы создать электронного уборщика, который бы подметал улицы правильно, нужно решить сложную задачу – оцифровки большого пространства. Задача решаемая, но дорогая. Скорее всего, обычный дворник решит ее лучше. Есть сферы лучше подверженные цифровизации и хуже, если говорить с точки зрения данных. Другая вещь касается алгоритмов и их ошибок. Существуют сферы, где ошибки делать нельзя, например, медицина, а существуют сферы, где они допустимы, где цена ошибки невысока. Много искусственного интеллекта в развлекательной сфере.

- Какие данные о нас сегодня уже собирают крупные компании через цифровые сервисы и алгоритмы?

- Много данных собирают. Другое дело, что мы пока не знаем, как они это используют. Возможно, миф об их применении тоже немного перегрет. Лет 25 слышу истории про то, что интернет будет выдавать нам рекламу на основе собранных сведений, практически угадывая наши желания. Но каждый раз заходя в сеть, вижу странные баннеры и понимаю, что они, наверное, собирают много данных, но до сих пор ИИ не научился их правильно трактовать. Минус сбора данных - этими вещами могут пользоваться злоумышленники. Уже сегодня много случаев обмана людей с использованием их персональных данных: приходят счета за ЖКХ, за воду, фальшивые штрафы за нарушение ПДД. Наиболее серьезная проблема с персональными данным - это их утечка. То, что с ними научится делать искусственный интеллект, мы пока не особо видим.

- Многие говорят, что до появления так называемого «общего искусственного интеллекта», способного решать любые человеческие задачи, осталось – совсем немного, 5, 10, 20 или 50 лет... Вы как считаете?

- Не верю в это. На мой взгляд, эти истории распространяют пиарщики крупных компаний, которые продают такого рода услуги. Делают они это с одной целью: вместе с этим мифом «протащить» на рынок множество других продуктов. Людям нет выгоды создавать интеллект, который решал бы все задачи, поскольку даже более конкретные даются с трудом. Такая однозадачная система. Наверняка все видели красивые ролики Boston Dynamics, где роботы бегают, ходят, носят грузы, но они больше ничего не имеют делать, а это миллиарды долларов, потраченные на решение одной задачи. Сама по себе история про общий ИИ, который будет решать все задачи – фантастическая. Даже если мы отдельные задачи решить не можем, если они решаются пока что только в развлекательной области, то говорить о каком-то общем решении, вряд ли имеет смысл.

- Может ли ИИ развиваться автономно, без участия человека и анализирования его действий?

- Пока очень мало таких систем. Это тоже, своего рода, рекламный трюк. Достаточно вспомнить истории с ассистентами «Сири», «Алиса» и другими. Когда они выходили на рынок, выглядели довольно автономно, как будто это голосовой помощник. Потом выяснилось, что практически все системы посылают записи в специальные организации, где сидит много людей, прослушивающих информацию, чтобы прокачивать систему, делать разметку, учить правильно отвечать на вопросы. Зачастую такие офисы располагаются в странах третьего мира, чтобы компании за это не привлекли…Что может сделать искусственный интеллект самостоятельно? Например, если вы покажете ему транспортные потоки, он может сформировать прогнозы на их основе, но интерпретировать информацию опять же будет человек. Чтобы ИИ выполнял какие-то задачи автономно, пока такого не светит, это чревато большим количеством ошибок.

- Насколько реально массовое появление беспилотных автомобилей на наших дорогах? Когда ждать?

- Тут тоже сильно перегрели тему. Думаю, беспилотники могут работать в определенных ограниченных местах по типу трамваев, движущихся по заданному маршруту. Такое маршрутное такси можно представить. Что касается беспилотников, чтобы они свободно ездили по нашим дорогам, мне в это слабо верится. Есть еще много нерешенных юридических проблем. Например, кто несет ответственность, если произошло ДТП. Человек, который сидел в машине? Он же не рулил, получается компания? Но она тоже может сказать, что ни причем. Пока эти коллизии не удалось решить. Скорее всего, это будет ассистент, дублирующий водителя, с четким пониманием, того, что, если человек сам включил помощника, то он виноват в случае ДТП.

- На форуме ИНФОТЕХ вы выступаете с лекцией "Конец искусственного интеллекта: что вы стеснялись спросить про AI"? Почему вы говорите об окончании эпохи ИИ?

- Довольно большое количество примеров, приведенных выше, говорят о том, что мы переживаем некий бум, который сильно перегрет. И как часто бывает, после него нам придется разбираться с теми ошибками, про которые не упоминали. Говорили, что ИИ будет работать автономно, будет работать точно, а оказывается людям понадобятся дополнительные ресурсы на исправление ошибок, поскольку точность этих систем сомнительная и не во всех сферах они могут работать. Мне кажется, что чем больше мы сейчас проговорим про безопасность ИИ, тем лучше будет. У производителей всей этой техники свои цели, а у потребителя свои цели. Мы должны эти цели защищать и четко понимать, что эта система может, а чего не может, какие у нее плюсы и какие минусы. В рамках лекции попытаюсь про них рассказать, а также про те возможно ожидающие нас перспективы, о которых умалчивают рекламщики искусственного интеллекта.

- Спасибо, что так подробно ответили на наши вопросы. До встречи на форуме ИНФОТЕХ-2021.