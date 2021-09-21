«Мы и подумать не могли о таком подвохе!». В Тюмени вуз отбирает выданные 15 лет назад своим сотрудникам земельные участки

В Тюмени вуз отбирает выданные 15 лет назад своим сотрудникам земельные участки. Фото - onf.ru.

В Тюмени новое руководство Государственного аграрного университета Северного Зауралья вдруг решило отобрать у своих же сотрудников выданные 15 лет назад земельные участки в микрорайоне Труфаново. Однако люди (порядка двадцати человек) отказываются покидать их, ведь они давным-давно построили на месте пустырей дома. Они забили тревогу и обратились к экспертам регионального штаба Общероссийского народного фронта, чтобы добиться правды. Те, в свою очередь, со всеми документами пошли в прокуратуру.

Фото - onf.ru.

– Мой отец вложил все деньги в строительство дома на отведенном ему университетом участке. Он и подумать не мог, что будет какой-то подвох от людей, с которыми он работал и которых так хорошо знал. У него были все документы, – сообщил активистам Андрей Свидерский.

Стоит отметить, что 15 лет назад участки под строительство индивидуального жилья получили уважаемые сотрудники вуза: доктора наук, ветераны труда и доценты. Тогда землю, которая находится в бессрочной аренде у образовательного учреждения, распределяла специально созданная по приказу бывшего ректора комиссия. При распределении учли стаж работы, отсутствие у сотрудника замечаний по трудовой дисциплине, количество поощрений, наличие ученой степени и звания. То есть получили землю действительно лучшие.

Фото - onf.ru.

Несмотря на то что за каждым работником закреплялся номер участка, никто так и не смог оформить документы на землю. Многие были уверены, что в будущем это удастся сделать, но теперь люди могут просто остаться без крыши над головой. В списке – 22 человека. Это и бывшие, и действующие сотрудники вуза, проработавшие там десятки лет и имеющие правительственные награды и звания.

– Нельзя допустить, чтобы люди пострадали из-за правовых коллизий и некомпетентности должностных лиц. Мы уверены, что правовой механизм решения проблемы существует, и его необходимо найти, – заявил руководитель регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко.

Фото - onf.ru.

На встрече активистов и владельцев недвижимости на неузаконенной земле эксперты сообщили, что одним из путей решения сложившейся проблемы могло бы стать привлечение федеральных структур, таких как «ДОМ.РФ» и Росимущество. Однако юрист вуза отметил, что разрешить сложившуюся ситуацию в пользу людей они не могут, потому что являются «заложниками права».

После обращения представителей ОНФ материалы для проверки были направлены в прокурору Калининского административного округа города Тюмени. Итоги проверки поставлены прокуратурой области на контроль.