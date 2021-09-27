Погода в Тюмени на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года: ждем первый снег

В Тюмени ждут первый снег. Фото: Вадим Бегун

Погода в Тюмени на неделе с 27 сентября по 3 октября 2021 года выдастся мокрой и пасмурной. К тому же пройдет первый снег, правда, пока с дождем.

Сегодня, 27 сентября, в областной столице ожидается сильный ветер восточного направления, который будет дуть со скоростью восемь метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Температура наружного воздуха составит восемь градусов выше нуля.

Во вторник ветер поутихнет и сменит свое направление на северо-восточное, то есть станет холоднее. Облачно, небольшой дождь. Температура не изменится, как и в среду. А вот с четверга придет небольшое похолодание – до плюс шести градусов (ночью около нуля).

С 1 октября, по прогнозам местных синоптиков, зарядят дожди, которые могут действовать на нервы горожанам аж до 9 октября. В пятницу похолодает еще на два градуса. В субботу жителей областного центра ждет первый снег, правда, придет он пока не один, а вместе с дождем. С воскресенья температура воздуха снова начнет повышаться – как дневная, так и ночная.

Как «Комсомолка» писала выше, вся следующая неделя выдастся дождливой. Средняя температура воздуха – около семи градусов выше нуля. Так что морозов ждать пока не стоит, даже ночью.