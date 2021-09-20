«Вот-вот развалится». Тюменцы из дома № 20а на улице Фабричной боятся, что на них обрушатся стены

Тюменцы из дома №20а по улице Фабричной боятся, что на них обрушатся стены. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени жильцы дома № 20а на улице Фабричной решили рассказать об ужасных условиях, в которых они проживают. Сообщение они оставили в социальных сетях.

«Дом находится в аварийном состоянии. УК никак не реагирует на ситуацию. Здание вот-вот развалится! Везде жалобы пишем, никто на это не реагирует. Засыпаешь и боишься, что вся стена на тебя обрушится. Ведь там живут и маленькие детки…» – пишут горожане.

Фото - Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

На фотографиях, приложенных к посту, видно, что, действительно, местным жителям приходится (мягко говоря) несладко. Из дома выпадают кирпичи, внутри – такая же ситуация. Местные жители добавляют, что дом огорожен забором с 2017 года, ремонт идет всё время, однако, по их словам, «толку ноль».

В администрации города прокомментировали ситуацию следующим образом: «В границах дома установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации, утверждена дорожная карта по инструментальному обследованию и восстановлению проектных условий эксплуатации здания. Проведено обследование, разработана проектная документация на ремонт дома, заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ. На сегодняшний день выполнены работы по усилению простенков 1-го и 2-го этажа, устройству кровли, начаты работы по усилению торцевой стены здания».

Фото - Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В ведомстве также сообщили, что сотрудники управляющей компании постоянно наблюдают за состоянием конструктивных элементов, чтобы в случае чего предупредить дальнейшее развитие деформаций.

– Поддержание порядка производится в холе первого этажа и на лестничных маршах (остальное – это имущество собственников). Во время ремонта уборка проводится, но реже, так как постоянно проводить ее невозможно. Влажная уборка запланирована с 25 по 30 сентября, – также отметили в администрации.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в многоквартирном жилом доме на улице Бабарынка, 20а начался ремонт. Меньше года назад у пансионата сменилась управляющая компания, так как предыдущая не справлялась со своими обязанностями. Дом признали временно аварийным.

Пару лет назад в одной из квартир рухнул пол, к счастью, пострадавших не было. Чтобы укрепить конструкцию дома, поставили деревянные подпорки, которые затем заменили на ржавые, но железные.

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