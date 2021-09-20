Погода в Тюмени на неделю с 20 по 26 сентября 2021 года: еще увидим солнечные дни

Погода в Тюмени выдастся дождливой и пасмурной. Фото: Вадим Бегун

Погода в Тюмени на неделе с 20 по 26 сентября 2021 года выдастся дождливой и пасмурной. Однако солнечные дни мы всё же еще увидим.

Если сегодня, 20 сентября, в областной столице ожидается небольшой дождь, то на завтра местные синоптики осадки уже не прогнозируют. Во вторник температура наружного воздуха днем будет составлять семь градусов выше нуля (ночью плюс три). Будет дуть ветер северо-западного направления, четыре метра в секунду, с порывами до девяти метров в секунду.

В среду потеплеет, но всего лишь на один градус. К тому же снова польет (хоть и небольшой) дождь. А вот в четверг солнце на время выглянет из-за туч и напомнит о себе горожанам яркими лучами.

В пятницу, 24 сентября, в городе потеплеет до десяти градусов со знаком плюс. В этот день солнце уже полностью освободится от тучных оков, и горожане в полной мере смогут насладиться его теплом. В субботу ожидается точно такая же погода, как и в пятницу, однако ночью с пятницы на субботу сильно похолодает – до нуля градусов.

В воскресенье погода начнет портиться: температура воздуха упадет на три градуса, солнце снова скроется за тучами и покажется из-за них лишь несколько раз за день.

Следующая неделя начнется с небольших дождей и похолодания до четырех градусов (пока еще выше нулевой отметки на термометре).