Александр Моор вручил тюменским олимпийцам и паралимпийцам денежные сертификаты

Олимпийцы и паралимпийцы из Тюменской области приняли денежные сертификаты и слова поздравления от губернатора региона Александра Моора Фото: Ирина Ромашкина

Олимпийцы и паралимпийцы из Тюменской области приняли денежные сертификаты и слова поздравления от губернатора региона Александра Моора. Чествование участников Олимпийских игр в Токио прошло сегодня, 16 сегодня.

В этом году на мировом Олимпе в Токио выступили девять спортсменов Тюменской области. У троих из них уже был опыт участия в Олимпиаде. А легкоатлет Антон Прохоров стал чемпионом – он завоевал золотую медаль и установил мировой рекорд Паралимпийских игр в беге на 100 м в классе T63.

Антон Прохоров – спортсмен из деревни Зырянка Ишимского района. Несмотря на абсолютную победу в Токио, тюменец не чувствует звездности, а напротив, остерегается, что теперь задал высокую планку и конкуренты будут стараться побить его рекорд. В планах – удержать титул рекордсмена и готовиться к новым Паралимпийским играм, которые пройдут уже через три года.

– Я провел глубокий анализ после поражения в 2019 году, когда я потерпел поражение на Чемпионате мира, став четвертым. Это был болезненный удар для меня. Но после этого я стал много работать, и в дальнейшем буду совершенствовать свои навыки и улучшать собственный результат, – заверил чемпион.

Спортсмены поблагодарили правительство региона за оказанную поддержку и, в частности, за созданную инфраструктуру, которая позволила добиться высоких результатов в спорте Фото: Ирина Ромашкина

За достигнутые результаты губернатор Тюменской области Александр Моор вручил спортсмену денежный сертификат на три миллиона рублей.

– Поздравляю всех с успешным выступлением на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. В спорте не всегда все получается, но я считаю, что, только пройдя через поражения и испытания, проявляется характер настоящего бойца и спортсмена. Благодарю тренерский состав – наши тренеры воспитали спортсменов самого высокого уровня. Мы гордимся, что наши спортсмены регулярно становятся участниками олимпийской и паралимпийском сборной, – сказал Александр Моор.

Спортсмены поблагодарили правительство региона за оказанную поддержку и, в частности, за созданную инфраструктуру, которая позволила добиться высоких результатов в спорте. Например, благодаря победам дзюдоистов тюменский Центр дзюдо знают во всем мире, равно как и его воспитанников.

– От имени большой армии дзюдоистов Тюменской области благодарю за создание отличных условий для занятий дзюдо. Как известно, у нас три участника набрали олимпийский рейтинг и были участниками Олимпийских игр. Всего же от сборной России было тринадцать спортсменов, – напомнил заслуженный тренер России Николай Хохлов.

Напомним, XXXII Олимпийские летние игры и XVI Паралимпийские летние игры прошли в Токио с 23 июля по 8 августа и с 24 августа по 5 сентября соответственно.