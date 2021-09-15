В Тюмени осудили омоновца, после спарринга с которым новобранец стал инвалидом. Фото - Тюменский областной суд.

В Тюмени поставлена точка в уголовном деле, которое было возбуждено в отношении бывшего командира отделения отряда особого назначения Владимира Бутры. В 2014 году он, проверяя выносливость одного из новобранцев, так поколотил парня, что тот на всю жизнь останется инвалидом. Сам мужчина вину в превышении должностных полномочий так и не признал, заявив, что никаких противоправных действий не совершал.

– Суд признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы. Ему два года нельзя занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Ленинского районного суда. В ведомстве добавили, что отбывать наказания Бутра будет в исправительной колонии общего режима.

Фото - "Группа новостей Ивана Голиней" в ВК.

Напомним, в ноябре 2014 года 23-летний новобранец ОМОНа Иван Голиней получил тяжелую черепно-мозговую травму во время «спарринга» с командиром отделения Владимиром Бутрой. Мужчина забил парня руками и ногами, нанося удары по голове и телу, тот несколько раз падал. После испытания бойцу стало плохо, его на скорой доставили в областную клиническую больницу № 2. В медицинском учреждении тюменцу выполнили экстренную операцию на головном мозге.

Фото - "Группа новостей Ивана Голиней" в ВК.

Врачи заявили, что у него закрытая черепно-мозговая травма, которая привела к кровоизлиянию в мозг. Потерпевшего признали инвалидом первой группы. Как выяснилось позже, обвиняемый вообще не имел законных оснований проводить подобные тестирования по выявлению морально-волевых качеств кандидата на службу в спецподразделение.