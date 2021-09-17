В Тюмени до завтра закрылись избирательные участки. Фото: Ирина Ромашкина

Избирательные участки Тюменской области завершили первый день работы сегодня, 17 сентября, в 20.00. Избирательные бюллетени собраны в сейф-пакеты, опечатаны и находятся под видеонаблюдением до завершения голосования. Как пояснил председатель участковой комиссии № 2220 Сергей Самусенко, на его избирательном участке используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы).

– Наш избирательный участок – с использованием КОИБ. Мы опломбировали его сегодня утром при открытии избирательного участка. В восемь вечера мы прекращаем прием посетителей. После этого мы вскрываем переносные урны для голосования и обрабатываем бюллетени через комплекс обработки избирательных бюллетеней. Все бюллетени хранятся в КОИБе три дня – опломбированные и под наблюдением полиции. Соответственно, все бюллетени мы будем выгружать из этого большого ящика только в воскресенье, после окончания голосования, – пояснил процедуру Самусенко.

Фото - Ромашкина Ирина.

Напомним, что впервые в дни голосования задействованы все 120 КОИБов, их распределили по избирательным участкам Тюмени и установили там, где зарегистрировано более 1300 избирателей. На тех избирательных участках, которые не оснащены КОИБами, бюллетени находятся в переносных ящиках.

После окончания первого дня голосования бюллетени из ящиков перегружают в сейф-пакеты и складывают в сейф, который находится в опечатанных помещениях УИКов не только под наблюдением полиции, но также под круглосуточным видеонаблюдением. О процессе опечатывания избирательных бюллетеней составляется акт. За ходом голосования следят около трех тысяч общественных наблюдателей, а также 1038 видеокамер.

После завершения голосования и закрытия избирательного участка в 20.00 КОИБ из стационарного режима перевели в режим «переносной». Теперь члены комиссии в присутствии общественных наблюдателях вскрыли переносные урны, в которых находятся бюллетени тех, кто голосовал на дому. Эти бюллетени вносят в КОИБ вручную.

Фото - Ромашкина Ирина.

Круглосуточная онлайн-трансляция проводится на 490 участках и во всех 29 территориальных избиркомах. А на 589 избирательных участках установлены 580 комплексов видеофиксации для ведения непрерывной записи. Напомним, в Тюменской области открыты 1070 участков для голосования на выборах, часы работа – с 8.00 до 20.00. С 17 по 19 сентября жителям региона нужно выбрать депутатов в Госдуму и облдуму.