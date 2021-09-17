Горожане проходят осмотр в «палатках здоровья» на фестивале «Тюменская осень». Фото: Ирина Ромашкина

И весело, и для здоровья полезно – так тюменцы оценили пользу «палаток здоровья», которые открылись на площадках фестиваля «Тюменская осень» сегодня, 17 сентября. Здесь всем желающим медики проводят основные тесты, чтобы определить состояние организма, а после жителям дают консультацию.

Как рассказала «Комсомольской правде» – Тюмень» и. о. заведующего региональным Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Алина Сунгатуллина, в «палатках здоровья» горожане могут измерить артериальное давление, пройти осмотр онколога и привиться от гриппа и COVID-19.

– Специалисты измерят артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы, а также осмотрят на предмет наличия онкологических заболеваний. Тех, кто не успел привиться до наступления осени, мы приглашаем для прохождения вакцинации от гриппа и COVID-19. Для этого нужны будут полис ОМС, паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Желающие также поучаствуют в беспроигрышной лотерее, – пояснила Алина Сунгатуллина.

В этот раз профилактическая акция проводится не на улице, а в помещении. Например, в поликлинике #17 "Палатки здоровья" развернули в кабинетах на первом этаже. После скрининга участникам предлагают поучаствовать в викторине, где можно получить подарки: счетчик индекса массы тела, полезный мармелад, аскорбинку, а также яблоко и морковь, рассказали организаторы.

Гостьей «палатки здоровья» у поликлиники № 17 стала Валентина Фёдоровна. Пенсионерка тщательно следит за собой, но в такую переменчивую погоду давление «пляшет». Поэтому тюменка не отказалась от консультации медиков. Давление в норме, индекс массы тела повышен, а в остальном всё в норме. Вакцинацию женщина уже прошла и всем советует.

Напомним, «палатки здоровья» будут работать с 17 по 19 сентября на девяти площадках областной столицы фестиваля «Тюменская осень». Работу «палаток здоровья» организуют с соблюдением всех противоэпидемических мер, в том числе социальной дистанции.

Адреса «палаток здоровья» в Тюмени:

В Тобольске «палатки здоровья установили на трех площадках фестиваля «Тюменская осень», а на десяти площадках фестиваля на базе учреждений проходит вакцинация от гриппа и коронавируса.

В Ишиме «палатки здоровья развернут 17 сентября на базе Ишимского многопрофильного техникума, 18 сентября – в городском Доме культуры и в школе № 4, 19 сентября – в спорткомплексе «Локомотив».