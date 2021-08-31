«Просыпаюсь, а у меня тепло дома!»: сёла Тюменской области полностью обеспечат газом к концу 2022 года

В поселке Новикова Исетского района жителей полностью обеспечили газом Фото: Ирина Ромашкина

К 106 домам поселка Новикова Тюменской области подвели газ. Внутрипоселковый распределительный газопровод протяженностью 5,2 км торжественно пустили сегодня, 31 августа.

Такие "гуси" стоят вдоль дорог по всему поселку Фото: Ирина Ромашкина

Внутрипоселковый распределительный газопровод протяженностью 5,2 км торжественно пустили сегодня, 31 августа Фото: Ирина Ромашкина

На территории Тюменской области в этом году ведется строительство 42 объектов, общая протяженность газораспределения – 251 км Фото: Ирина Ромашкина

К каждому дому в поселке подвели «гусей» – так называют газовое оборудование, установленное у дороги. Эта «живность» подаст газ в жилье, стоит оставить заявку оператору. Сейчас в Новикова пожелал провести газ в дом 41 хозяин. Один из них сегодня встретил гостей за чаепитием.

Дом деда Александр Клейман помнит с детства Фото: Ирина Ромашкина

Этот дом на улице Интернациональной, 2 в поселке Новикова Александр Клейман получил от деда. Кухню и комнату объединяет печка, она и грела семью, пока в поселок не провели газ. Оценить экономическую выгоду для семейного бюджета в сравнении с печным отоплением пока не удалось, но радость уже греет этот дом.

Такая печка долго грела семью. Фото: Ирина Ромашкина

Будет тепло и уютно любоваться на зиму Фото: Ирина Ромашкина

– Просыпаюсь, а у меня тепло дома! Не надо идти на улицу за дровами, топить печку. Конечно, мы рады! – доволен хозяин.

Как только запустили газ в трубопровод, Александр и Светлана Клейман пригласили в свой газифицированный дом гостей. За столом с пирогами и чаем, согретым на газе, хозяева рассказали, что покупка оборудования для газового отопления обошлась примерно в 90 000 рублей. Большая часть суммы ушла на новые батареи – они такие же, как в квартире.

Гостеприимным хозяевам подарили чайник для газовой плиты. Угощали пирогами и разговорами об обновках жилища Фото: Ирина Ромашкина

Праздник устроили при въезде в поселок, в первый же дом завели газ Фото: Ирина Ромашкина

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин сообщил, что к концу следующего года уровень региональной газификации достигнет 98% (по количеству домовладений).

– Мы реализовали совершенно новый подход взаимодействия газораспределительной организации и правительства региона, который позволяет наиболее эффективным способом обеспечивать региональную газификацию. Мы организовали государственно-частное партнерство: сформировали источники, а газораспределительная организация самостоятельно строит газовые сети. Тюменская область стала пионером такой практики. И сейчас есть еще одно поручение президента, чтобы распространить эту практику на всю страну, – рассказал замгубернатора Вячеслав Вахрин.

Сельчане волнуются, что домовое оборудование ударит по кошельку. Жителям рассказывают, что на газовое оборудование из регионального бюджета выделяют льготы Фото: Ирина Ромашкина

К дому, где торжественно запустили газ по трубам, пришли и соседи, чтобы узнать больше о программе газификации региона. Пенсионеры волнуются: подвели газ в поселок – это хорошо, но где взять деньги, чтобы это благо в дом завести?

– Губернатор региона Александр Моор дал поручение, которое поддержали депутаты Тюменской областной думы, выделить господдержку из бюджета области. У нас есть программа помощи: 43 льготные категории граждан, в том числе одиноко проживающие пенсионеры, могут получить до 60 000 рублей субсидий на внутреннюю газификацию – сделать обводку вокруг дома, поставить прибор учета, газовый котел, газоотведение. Для получения субсидии нужно обратиться в администрацию района, – пояснил Вячеслав Вахрин.

Замгубернатора убежден, что правительственные инвестиции оправдаются, если все жители поселка станут потребителями газа. Генеральный директор ООО «Газпром Межрегион Север» Виктор Назаров пояснил, что газораспределительной организации поручили подать газ на всех улицах, к сегодняшнему дню обеспечение сельчан газом закрыто на 100%. Теперь дело за администрацией и жителями.

До конца года строительство сетей газораспределения завершат на 26 объектах газификации - это 181,8 км Фото: Ирина Ромашкина

Стоимость проведения газораспределительного оборудования в Новикова – 8 млн 964 тыс. рублей. За 2016 – 2020 годы в рамках исполнения региональных программ сети газораспределения построили в 10 населенных пунктах Исетского района: с. Рассвет, д. Батени, с. Исетское, п. Коммунар, с. Митино, с. Солобоево, с. Бархатово, с. Шорохово, с. Архангельское, с. Бобылево. Общая протяженность – 76,66 км, подключено 1 677 абонентов. В 2022 году планируется строительство еще 10,35 км сетей.

На территории Тюменской области в этом году ведется строительство 42 объектов, общая протяженность газораспределения – 251 км, количество перспективных потребителей – 6 526 абонентов. Стоимость всех объектов составит более 558 млн рублей. К осени 2021 года строители ввели в эксплуатацию 16,6 км газопровода – это восемь объектов в Тобольске, Ялуторовске, Аромашевском, Исетском, Тобольском, Казанском, Тюменском районах, выполнен монтаж 391 домового подвода.

Сегодня оператор продолжает работу на 26 объектах газификации – это 181,8 км. До конца года строительство сетей газораспределения завершат в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Нижнетавдинском, Тюменском, Тобольском, Аромашевском, Бердюжском, Казанском, Ялуторовском районах региона.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию дал поручение обеспечить бесплатную догазифицикацию домовладений в газифицированных населенных пунктах России.