Партия «Новые люди» провела первый в России съезд-перформанс. Фото - партия "Новые люди".

Более 2500 участников приехали на съезд партии «Новые люди». На мероприятии не было сцены. Новые люди таким образом решили сократить дистанцию между гостями съезда и руководством партии.

Лидер Новых людей Алексей Нечаев рассказал присутствующим о новой программе партии, принятой на этом внеочередном съезде. Всего 30 страниц, краткая и понятная. Предложения просты - перестать выкидывать деньги из экономики, тем самым раздувая госбюджет. Вернуть собранные налоги в регионы, снизить их ставки и дать больше свободы на местах. Создать конкурентную среду во всех сферах жизни страны.

Выступила и Сардана Авксентьева, лидер федерального списка кандидатов в Госдуму от партии «Новые Люди». Всего за три месяца она побывала в 25 регионах и увидела множество проблем, на которые не обращают внимания местные власти.

«Мы здесь. И вам придётся нас услышать. Мы придём в Госдуму и принесем туда голос регионов, который давно не звучал в стенах нашего с вами парламента. Сейчас парламентские партии превратились в единую партию власти. Но мы, Новые люди, разрушим эту монополию. За нами реальный интерес десятков миллионов граждан. За нами мудрость простых людей, которые через несколько недель возьмут в руки метлу и наведут порядок в одной из комнат власти», — заявила Сардана Авксентьева.

Фото - партия "Новые люди".

Телеведущая Елена Летучая давно занимается проблемами экологии. На съезде она подняла важную тему загрязнения окружающей среды.

«Озеро Байкал страдает от того, что на дне лежат покрышки и отравляют его. Когда мы узнали об этой проблеме, приехали в Иркутск и вместе со сторонниками партии достали мусор со дна. Я сама погружалась за покрышками. Ужас, конечно! Всё дно в мусоре, чистить некому, никто ни за что не отвечает. Люди любят Байкал, но каждый день его отравляют. Я благодарю всех сторонников партии «Новые люди» за то, что они занимаются этой проблемой», — сказала Елена Летучая.

Денис Мартыняка добавил, что на сегодняшний момент со дна самого глубокого озера России подняли уже свыше 400 тонн покрышек.

В Тюменской области так же часто поднимается вопрос экологии. Несанкционированные свалки, горы строительного мусора возле новостроек и вредоносные разливы волнуют жителей Тюмени и районов уже многие годы, однако у местной власти решить проблему почему-то не получается.

Фото - партия "Новые люди".

Телеведущая Юлия Барановская отметила важность поддержки семей с особенными детьми. Она представила гостям съезда сообщество мам из Воронежа, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Юлия побывала у них в гостях и рассказала о том, с какими проблемами таким семьям приходится сталкиваться каждый день.

«Сегодня Новые люди — единственная партия, которая говорит о развитии страны. Мне не всё равно, в какой стране будут расти мои дети. Для Новых Людей, как и для меня лично, важен каждый человек. Его свобода, благополучие, его боль, его проблемы. Они слушают и слышат. Я не могу без слёз смотреть на то, как живут семьи с детьми-инвалидами. Как они выбивают у государства каждую копейку, чтобы выжить. Новые люди — единственные, кто приходит на помощь в таких ситуациях», - поделилась телеведущая.

Сергей Жигунов - известный актер, а теперь и советник Алексея Нечаева по вопросам культуры. Он проводит творческие встречи в регионах и собирает предложения людей по развитию своего направления.

«Сегодня очень остро встает вопрос о цензуре в отношении деятелей искусства. Ограничения появляются каждый день. Партия «Новые люди» — за свободу и развитие. Это важная тема. Ещё один момент — поддержка самодеятельных ансамблей и театров на региональном уровне. Потому что без талантов из провинций нашу культурную сферу неоткуда будет подпитывать», — заключил Сергей Жигунов.

Прямо со съезда в велотур отправился Сергей Карнаухов, блогер и спортсмен с ограниченными возможностями. Он планирует преодолеть больше 2000 километров по маршруту «Москва-Крым». Своим поступком мужчина хочет доказать, что, несмотря на трудности, при желании и особенном стремлении возможно все.

Партия «Новые люди» — это партия сообществ. У каждого из них есть своя остро стоящая тема, своя боль - экология, комфортная среда для людей с ограниченными возможностями, культура и многое другое. Новые люди на съезде предложили десятки идей для решения каждой из проблем.

«Мы видим, что наши идеи и предложения близки и понятны людям. Новые люди предлагают простые решения. Как увеличить зарплаты, как снизить тарифы, как решить вопрос с очередями в поликлиниках. Мы идем в Госдуму не с набором лозунгов, а с пакетом готовых решений, которые по-настоящему помогут людям», — рассказал журналистам Алексей Нечаев.

В Тюменской области на выборы от партии «Новые люди» идут Валерия Зайцева, Владимир Цейтлин и Владислав Осатюк. Последний возглавляет региональное отделение партии. Осатюк выдвигается в Тюменском одномандатном округе №185. Павел Доронин, преподаватель «Еврогимназии» и основатель «Школы Практических Наук», идёт по Заводоуковскому одномандатному округу № 186.

Своих кандидатов представили и другие партии, среди которых «Коммунисты России», КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», «Партия пенсионеров», ЛДПР, «Партия Роста». Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября.