Встречаем осень во всеоружии: уютные пледы и покрывала – за 1 рубль в «Галамарте»! Фото - "Галамарт".

…И далеко не только они: акция «Второй товар за 1 рубль» действует на весь ассортимент домашнего текстиля 21 и 22 августа! А это подушки, постельное белье, скатерти, прихватки, полотенца… Так что утепляем дом к осени и просто покупаем себе порцию домашнего уюта. Народный магазин знает, как создать настроение!

Смотреть видеосюжет Плед Фантазия ТМ PROVANCE (Арт. 486 067)

Холодные вечера не за горами, так что очень кстати будут пледы и покрывала PROVANCE. Мягкие, приятные на ощупь, больших размеров, в которые так приятно закутаться целиком… А можно приобрести покрывало и просто как деталь интерьера. Накройте им старый диван – и у комнаты будет совсем другой вид.

Фото - "Галамарт".

Комплект качественного постельного белья тоже всегда пригодится. Есть разных расцветок и размеров, а можно взять любые предметы по отдельности: наволочки, пододеяльники, простыни. Все в одном стиле или каждый предмет в разных цветах – как пожелаете.

Фото - "Галамарт".

Для оформления окон – стильные шторы и занавески, а на кухню – фартуки, кухонные полотенца, скатерти и прихватки. Маленькие детали, которые тем не менее способны в лучшую сторону преобразить комнату.

Фото - "Галамарт".

А еще – скатерти, одеяла, подушки и маски для сна… Множество аксессуаров, которые можно прикупить, что называется, впрок. Домой, на дачу, себе, друзьям, родственникам – не смотря на цены и получая лишь удовольствие от шопинга.

Тел. 8-800-250-00-25.

www.galamart.ru

*Акция «Второй товар за 1 рубль на домашний текстиль» действует 21 и 22 августа 2021 г. в розничных магазинах «Галамарт».