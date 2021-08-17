Партия «Новые люди» создала петицию за чистую водопроводную воду в Тюмени. Фото - партия "Новые люди".

Партия «Новые люди» начала кампанию за улучшение качества водопроводной воды в Тюмени. Эта проблема не первый год беспокоит жителей всего города. По их словам, воду из-под крана невозможно пить, а также использовать для мытья посуды, овощей и фруктов. Жалобы тюменцев на «ядовитую» воду из-под крана регулярно появляются в соцсетях. Жители областного центра рассказывают, что водопроводная вода пахнет болотом, имеет странный привкус и цвет.

Горожане жалуются на проблемы с пищеварением и даже на отравления после употребления якобы питьевой воды, которую поставляет в квартиры тюменский «Росводоканал». Многие боятся не только пить ее, но и использовать в быту. На бутилированную воду уходит значительная часть семейного бюджета.

«Деньги за воду платим, а пить невозможно», - подобные комментарии постоянно мелькают в тюменских группах в соцсетях.

Фото - партия "Новые люди".

В «Росводоканале» объяснили неприятный запах воды цветением Туры и появлением в ней водорослей. Однако не только сезонные изменения в природе являются причиной этого, считают в партии «Новые люди». В реку периодически сбрасывают отходы. Также на качество воды влияет изношенность коммунальных сетей, которые давно не модернизировались.

Сторонники партии «Новые люди» в Тюмени предложили простой способ решения насущной проблемы.

«Мы хотим установить санитарный надзор за водозаборными зонами Тюменской области. Тогда снизится количество сбросов отходов, уровень вредных веществ в нашей воде резко сократится, и она станет намного чище. Питьевая вода должна соответствовать нормам. Это залог здоровья жителей города», - поделился планами руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Владислав Осатюк.

Новые люди создали петицию за чистую водопроводную воду. Активисты партии потребовали от властей как можно скорее решить проблему. Официальное обращение за несколько дней подписали 10 000 тюменцев.

Новые люди постоянно обращают внимание на вопросы экологии в регионе. Они провели огромное количество экологических акций по ликвидации незаконных мусорных полигонов, уборке территорий, сбору вторсырья для переработки.

В сентябре тюменские кандидаты от партии «Новые люди» Владислав Осатюк, Владимир Цейтлин и Валерия Зайцева поборются за возможность представлять интересы земляков на федеральном уровне. Они будут баллотироваться в депутаты Госдумы VIII созыва.

Также своих кандидатов выдвинули и другие партии. Среди них «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», «Партия пенсионеров», «Партия Роста».