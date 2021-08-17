«Экспериментально добавим фишкейки»: в тюменских школьных столовых грядут перемены

В новом учебном году в школьных столовых будет обновленное меню с учетом пожеланий учащихся и их родителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Близится 1 сентября, а вместе с ним и изменения в тюменских школьных столовых. В новом учебном году планируется усовершенствовать меню, а именно исключить некоторые блюда, улучшить оставшиеся и добавить экспериментальные. В составлении школьного рациона будут учитывать пищевую ценность, сбалансированность питательных веществ, а также вкусовые предпочтения учащихся. Какие изменения ждут школьников в новом учебном году по части питания «Комсомольской правде» рассказали в Комбинате школьного питания «Центральный».

- В новом учебном году в школьных столовых будет обновленное меню с учетом пожеланий учащихся и их родителей, а также с учетом требований санпина. Например, из меню исключена котлета с морской капустой, несмотря на свою пользу, она детям не нравилась. Котлеты в меню этого года будут нескольких видов – рыбные, мясные и куриные, без добавления овощей, - рассказали в КШП «Центральный».

По субботам экспериментально будут готовить необычные блюда, например, фишкейки. Это блюдо с интересным названием, но все ингредиенты в нем привычные и незамысловатые: котлеты состоят из рыбы, картофеля, муки и яиц. Появятся также ягодные и фруктовые чаи, что не только вкусно, но и крайне полезно.

Помимо обычных чаев будут фруктовые Фото: Мария Толстихина

По правилам санпина, пища для учащихся должна быть приготовлена из натуральных продуктов, поэтому в новом меню отсутствуют сосиски и колбаса, а также различные приправы кроме соли. Недавно в тюменских СМИ распространилась информация, что со школьных обеденных столов исчезнут пельмени и вареники, но это не совсем так. По желанию родители смогут выбрать и оставить эти блюда в дополнительном меню в мобильном приложении «Образование72».

Тюменские родители и их дети нередко жаловались на слипшиеся пельмени, макароны, залитые маслом, и холодную еду. Также в некоторых школах дети сетовали на маленькие порции, особенно часто под этот критерий попадала твороженная запеканка и колбаса. Эти недочеты постараются исправить в новом учебном году.

- В нашей школе еда пресная, даже несоленая. Пельмени и вареники часто переваренные и с сухой коркой. Колбасу дают редко и маленькими кусочками. По сути, если этих блюд не будет, ничего особо не изменится, ведь их дают редко. Чаще подают пюре, гречку и рис – их готовят вкусно, еще мне нравятся котлеты из курицы и рыбы, - делится мнением семиклассница из 42-ой школы Кристина Синюгина.

Наличие выбора школьных блюд поможет избежать волнения и ситуации, когда ребенок отказывается есть еду исходя из вкусовых предпочтений или ввиду наличия аллергии. Новое меню имеет два варианта и рассчитано на четырнадцатидневный цикл. Изменить рацион своего ребенка всегда можно в мобильном приложении «Образование 72». Для получения большей информации родители могут позвонить на Горячую линию, посвященную школьному питанию, по номеру (3452) 56-93-54 или 56-93-30. Также у КШП «Центральный» с 1 сентября появится своя горячая линия, номер телефона которой мы узнаем чуть позже.

- В школах большое количество детей, соответственно и порций много. С такой нагрузкой не просто проследить за каждым блюдом, чтобы оно оставалось горячим. Да и дети нередко задерживаются и приходят позже. Согласно правилам, работники столовой начинают накрывать столы за 3-5 минут до прихода школьников, чтобы еда оставалась теплой. А что насчет аллергии, то детям-аллергикам необходимо принести в школу медицинскую справку, подтверждающую непереносимость тех или иных продуктов. Тогда для них выделят аллергический стол, не представляющий опасности здоровью, - пояснили в школьном комбинате.

За школьные обеды тюменские родители платят 80 рублей, цена во всех образовательных учреждениях одинаковая. А вот учащиеся с 1-го по 4-й классы питаются бесплатно, ведь с 1 сентября 2020 года Госдума приняла закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием.

Напомним, немало шума наделала история с прежним директором комбината «Центральный» Ольгой Гирилюк, которая не просто отказалась отвечать на вопросы тюменского журналиста, но и всячески ее оскорбила. После огласки тюменка покинула пост, сейчас ее место занимает Ирина Тарасова, которая более 13 лет на государственной службе в области управления государственным имуществом.

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