«Как жить в таких условиях?». Жительница Тюмени купила квартиру, где обитают полчища тараканов

Жительница Тюмени купила квартиру, где обитают полчища тараканов. Фото - "Типичная Тюмень" в ВК.

Жительница Тюмени купила квартиру, где обитают полчища тараканов. О своей беде она рассказала горожанам в социальных сетях, не скупясь на эмоции.

«Купили в этом году квартиру на Широтной, 59а. Оказалось, там логово тараканов. При покупке ни риелтор, ни хозяйка словом не обмолвились (это, конечно, понятно). Чего уже только не делали: и вызывали неоднократно травить, и какие только средства не покупали, и в управляющую компанию обращались. Бесполезно. Как быть? Как жить в таких условиях? К кому обращаться? Так не должно быть, 21 век на дворе», – пишет местная жительница в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».

К своему посту она прикрепила фотографии, так сказать, с места событий. Глядя на них, можно только посочувствовать женщине в связи с неудачной покупкой. Что как раз и сделали подписчики группы. Оказывается, не только у нее такая проблема.

«Мы тоже жили с тараканами, когда заехали в квартиру. Покупали все, что продаётся в интернет-магазинах. Через 8 месяцев борьбы попробовали катать шарики (варёный желток смешать с порошком борной кислоты), и, о чудо, они ушли, совсем причём. Делать это нужно примерно раз в 2-3 недели, а засохшие выбрасывать, катайте маленькие шарики и раскладывайте их везде, во всех щелях, удачи вам, очень вас понимаю!»; «Все средства хороши, но в пределах вашей квартиры. У нас так было. Травили всем подряд, и СЭС приезжали несколько раз. А они все ползут. Пока не нашли квартиру-виновника. Как только там вытравили, все тараканы ушли. Ищите тех, у кого они плодятся, или так и будете в одиночку воевать»; «Жили в общаге, тараканов сами понимаете сколько, но в нашей комнате не было. Перед входной дверью клей от тараканов листики, на всю длину двери, чтоб через порог не лезли. С окон сетки снимала только когда стабильно -15 градусов на улице, через окна тоже могут легко попасть. На вентиляцию капроновые колготки и отраву или клей в саму вентиляцию. Мы так спасались», – поддерживают горожанку комментаторы, рассказывая о своих методах борьбы с насекомыми.

– Согласно статье 210 ГК России, УК не вправе проводить дератизацию и дезинсекцию в квартирах, которые находятся в личной собственности жильцов. Таким образом, всю ответственность за содержание своих квартир несут сами собственники. На жильцах (в том числе владельцах кладовых) лежит обязанность содержать свое имущество в надлежащем виде, чтобы не причинять вред имуществу остальных людей. Если данные обязанности не выполняются, то УК может обратиться к жильцам с письмом о необходимости проведения дезинсекции. В случае игнорирования УК имеет право обратиться с иском в суд, – сообщили в местном Центре гигиены и эпидемиологии.

Если жильцов дома беспокоят паразиты, которые завелись в помещениях, относящихся к общедомовому имуществу, нужно обратиться в УК с претензией в письменном виде и назначить точный срок проведения дезинсекции. Если это требование не выполняется, то жильцы могут направить жалобу в региональное Управление Роспотребнадзора через сайт учреждения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что скандально известная больница водников вновь «прославилась». На этот раз в городском паблике появились фотографии медучреждения, на которых запечатлены ветхие стены, грязные подушки и даже… тараканы, разгуливающие по постельному белью! Автор снимков тюменка Лаура В. утверждает, что фотографии сделаны в одном из отделений больницы.

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