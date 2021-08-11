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Общество11 августа 2021 16:55

В Тюмени водитель содрал тонировку, но инспекторы приклеили ее обратно и замерили

Автовладелец уже привлекался к административной ответственности за незаконную тонировку
Мария Толстихина
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То, как нарушитель снимал пленку, зафиксировала камера видеорегистратора патрульной машины

То, как нарушитель снимал пленку, зафиксировала камера видеорегистратора патрульной машины

Фото: соцсети

Интересный случай произошел на тюменских дорогах: на улице Первомайской напротив здания ФСБ остановили автомобиль Mercedes Benz, чтобы проверить светопропускаемость стёкол. Однако сделать это пришлось весьма необычным образом: плёнка была оторвана от стекла заранее, потому инспекторам ничего не оставалось, как приложить ее на прежнее место и произвести замеры уже в таком виде. Владелец автомобиля не отрицает, но и не подтверждает, что пленка его. Видео с инцидентом водитель заснял на камеру и опубликовал в местных социальных сетях.

На кадрах видно, как один из инспекторов ДПС расправляет мятую и скомканную тонировочную пленку, а после прикладывает ее к переднему боковому стеклу автомобиля. По размерам и форме пленка подходит, об этом говорит страж порядка. Водитель, в свою очередь, соглашается с тем, что плёнка не принадлежит дорожно-патрульной службе, но на вопрос, его ли это плёнка, отвечает: «Не знаю, наверное».

Позже инспектор вместе с напарником произвели замеры светопропускаемости переднего бокового стекла, на которое предварительно вручную наложили пленку. Прибор показал отметку 17. Водитель убедился в исправности измерительного прибора, инспекторы подтвердили, что он опломбирован. В пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, правильно ли поступили работники ДПС и кто на самом деле снял плёнку.

– Действия инспектора законны, так как если он стал свидетелем нарушения правила дорожного движения, то он имеет право его оформить. Плюсом к административным материалам сотрудник составляет еще несколько документов, где поясняет, каким образом он обнаружил нарушение. В этом случае водителя остановили и на глазах инспекторов он пленку снял. Происходящее зафиксировала камера видеорегистратора, – пояснила начальник отдела пропаганды ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

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Инспектор ДПС для замера клеит ободранную тонировочнную плёнку обратно на стекло
Инспектор ДПС для замера клеит ободранную тонировочнную плёнку обратно на стекло

В управлении также отметили, что на измерение светопропускаемости пленки никак не влияет тот факт, что ее сняли до этого и приложили к стеклу. В этом случае всё законно. Водитель имеет право обжаловать решение инспектора, однако никаких жалоб со стороны водителя еще не поступало. Водитель – 39-летний мужчина, который в этом году уже три раза привлекался к административной ответственности за незаконную тонировку.

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