Активисты партии «Новые люди» вывезли десять тонн мусора с озера Сингуль в Тюменской области. Фото - партия "Новые люди".

Новые люди провели экологическую акцию на озере Сингуль в Ялуторовском районе Тюменской области. С берегов водоема они вывезли десять тонн бытового мусора. По словам руководителя регионального отделения Новых людей Владислава Осатюка, активисты партии уделяют большое внимание вопросам экологии. Очисткой берегов Сингуля их работа не ограничится.

Озеро Сингуль является одним из любимых мест отдыха жителей Тюменской области. Обычно туристы приезжают сюда на несколько дней - ставят на берегах палатки или селятся на близлежащих базах. Помимо живописных мест и песчаных пляжей, тюменцев привлекает чистый воздух соснового леса. Любители посидеть на берегу с удочкой также стремятся приехать на Сингуль, который славится изобилием рыбы.

Популярность озера оборачивается тем, что за несколько теплых месяцев оно превращается в настоящую свалку. Берега покрываются горами пластика, стекла и салфеток.

Фото - партия "Новые люди".

«К сожалению, не все любители свежего воздуха ответственно относятся к вопросам экологии. Многие забывают убирать за собой мусор. Оставленные ими «прелести цивилизации» портят облик озера, отравляют природу. От этого страдают и люди, и растения, и дикие животные. Мы не могли равнодушно наблюдать, как захламляются берега Сингуля, и решили своими силами спасти водоем», - рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Владислав Осатюк.

Активисты партии кинули клич в соцсетях и собрали волонтеров, чтобы очистить берега озера. Всего с берегов водоема они вывезли порядка десяти тонн мусора.

Партия «Новые люди» уделяет вопросам экологии большое внимание. В Тюменской области активисты регулярно проводят субботники и экологические акции: очищают дворы, реки и озера, выявляют незаконные мусорные полигоны.

На сентябрьских выборах руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Владислав Осатюк вместе с предпринимателем Владимиром Цейтлиным и блогером Валерией Зайцевой поборются за места депутатов Госдумы. В Тюменской области голосование пройдет по спискам и одномандатным избирательным округам – Тюменскому избирательному округу №185 и Заводоуковскому избирательному округу №186.

Партии «Коммунисты России», КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», «Партия пенсионеров», ЛДПР, «Партия Роста» также выдвинули кандидатов в Тюменской области. Отдать свой голос на выборах россияне смогут с 17 по 19 сентября.