«Мы еще на высоких цифрах, но…». В Тюмени стабилизируется эпидситуация по коронавирусу

В Тюмени стабилизируется эпидситуация по коронавирусу. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области на прошлой неделе отметили снижение на два процента по сравнению с предыдущей неделей темпа прироста заболеваемости коронавирусом. На сегодняшний день, 11 августа, суточный показатель заболеваемости равен 18 на 100 тысяч населения. За последние семь дней на «корону» протестировано 467 на 100 тысяч.

– Мы еще на высоких цифрах, растем, но тем не менее можем говорить о стабилизации ситуации, о снижении темпов прироста от недели к неделе, – заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, подводя итоги очередного заседания регионального оперштаба.

Приводим цифры. Так, за неделю зафиксировано 1 993 новых случая коронавируса. В возрастной группе от 50 до 64 лет выявлено 443 заболевших, старше 65 лет – 448. К сожалению, выросла заболеваемость среди детей – сразу на 8 процентов: до года – 16 случаев, от 1 до 6 лет – 81, от 7 до 14 лет – 79. Во всех случаях дети заболели в семье. В возрастных группах от 15 до 49 лет отмечается снижение заболеваемости на 4,27% – это считают результатом введенных дополнительно ограничительных мер.

Кроме того, выявлено 428 семейных очагов с более чем 32,5 тысячи контактных. В семьях заболели 797 человек, на работе – 644, 11 завозных случаев заболевания, более 500 связаны с посещением общественных мест и транспорта. По социальному статусу среди заболевших больше всего пенсионеров – 33% (651 случай), работающее население – 32% (642), неработающие – 22%.

73% случаев ковида выявлено в Тюмени, на втором месте – Тюменский район, на третьем – Ялуторовск. Самый большой прирост – более чем в 4 раза – в Исетском районе, в три раза – в Ялуторовске и Ялуторовском районе, в 2,5 раза – в Ярковском районе.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавируса продлили до 12 сентября. Решение принял оперативный штаб. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства «О введении режима повышенной готовности». Документ подписан губернатором Александром Моором.

– Ситуация крайне напряженная. Справиться с ней нам помогут только наращивание темпов вакцинации и неукоснительное соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности, – заявил глава региона.