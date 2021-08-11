Цирк приехал! В Тюмени – легендарное шоу Гии Эрадзе «5 КОНТИНЕНТОВ»

В Тюмени легендарное шоу Гии Эрадзе «5 КОНТИНЕНТОВ». Фото: Шоу «5 КОНТИНЕНТОВ».

Более ста артистов, уникальные костюмы и три часа фееричного шоу – все это легендарное цирковое шоу Гии Эрадзе «5 КОНТИНЕНТОВ». Воздушные гимнасты, акробаты, дрессированные медведи, верблюды, лошади, канадские бизоны, питоны и многое другое держат внимание зрителей на протяжении всего шоу.

Другого такого в России нет

Тюменцы увидят все разнообразие цирковых жанров. Обладательница титула «Принцесса российского цирка» Татьяна Махортова, самая роскошная невеста, грациозно вращая 40 хула-хупов, балансирует на зеркальном шаре в окружении шести пар балета.

На настоящую цыганскую свадьбу пригласят всех гостей спектакля. Алексей и Екатерина Плотниковы в окружении балета и шестерых медведей выезжают на роскошно украшенном фаэтоне. Настоящий праздник страсти и огня – сложнейшая дрессура медведей в сочетании с оригинальной хореографией, а также авторскими трюками: медведи танцуют, ходят на передних лапах, перепрыгивают друг через друга, играют на музыкальных инструментах, ловят «букет невесты» и даже скачут верхом на коне.

Фото: Шоу «5 КОНТИНЕНТОВ».

– Мы выращивали их с маленького возраста, кормили с бутылочки, знаем характер каждого. Мы доверяем друг другу – они нам, а мы им. Страха, что это медведь у меня нет. Стараемся с раннего возраста заметить у них какие-то особенности (кто-то прыгает хорошо, кто-то кувыркается), и затем уже это развиваем, – говорит о своих подопечных Екатерина Плотникова.

Еще один удивительный номер с животными представит обладатель Золотой награды самого престижного циркового фестиваля в Монте-Карло Рустам Газзаев. Артист предстанет в образе великого викинга и покажет мастерство дрессуры канадских бизонов. К слову, другого такого циркового номера в России нет. По словам Рустама, бизоны неуправляемы, очень сложно завоевать их доверие.

– Захотелось чем-то особенным удивить зрителя. По воле случая я увидел этих величайших животных. Они для меня являются символом красоты, мощи, грации, – подчеркнул дрессировщик.

Впервые на манеже

Душевная история настоящей любви знакомых с детства персонажей Мальвины и Пьеро, воздушных гимнастов на ремнях, звучит по-новому, по-настоящему, без страховки, без второго дубля.

Умопомрачительные трюки акробатов на дорожке переносят зрителя на помпезный парад стран, где весь мир, объединившись, радуется единству, празднуя дружбу и равенство.

Фото: Шоу «5 КОНТИНЕНТОВ».

Еще один уникальный номер, который впервые презентуют на тюменском манеже – «Золотые рыбки». Это настоящее морское дно с рифами и удивительными морскими обитателями, в гармоничную жизнь которого врывается рыбацкий корабль. С ударами грома разворачивается настоящая драма: две золотые рыбки оказываются пойманными в сети, но продолжают бороться за жизнь. Артисты номеров «Золотые рыбки» и акробаты на дорожке удостоены Гран-при международного фестиваля в Италии.

Силовая пара «Шахматы» покорит сердца настоящих ценителей циркового искусства: победители десятого телепроекта «Минута славы: юбилейный сезон» на Первом канале, исполнители рекордных трюков предстанут в образах шахматных королей, чьи подданные разыграют самую интригующую партию на поле боя.

Также атлеты представляют уникальный жанр – групповая акробатика на верблюдах: трюки исполняются на повозке, запряженной параллельно бегущими верблюдами. Завоевавшие наивысшие оценки международного жюри, акробаты конного аттракциона «Джигиты – Апачи» с честью представили нашу страну на самом престижном международном цирковом фестивале в Монте-Карло, завоевав Золотую награду. Хрупкие, но такие смелые девушки с легкостью выполняют мужские трюки на бешеной скорости, заряжая зрителей позитивом и адреналином.

Путешествие по континентам

Весь спектакль проводниками зрителей в мир «5 КОНТИНЕНТОВ» являются клоуны. Зажигательный дуэт экспрессивных заслуженных артистов РФ Александра и Лады Сарнацких покоряет зрителей с первого появления на манеже. Вместе они уже 30 лет и много лет в цирке, но несмотря на это, не устали от зрителей и юмора.

– Я шучу и на манеже, и за его пределами. Вне работы успеваю много анекдотов рассказать, – говорит Лада. – Сама по себе я очень жизнерадостный и веселый человек.

По словам Александра, темы для всех номеров они берут из жизни.

– Мы же семейная пара, все наши конфликты, которые бывают в семье, гипертрофированы и перенесены на сцену. Если бы легко рождались клоунские номера, то все были бы клоунами. Это трудно. Сначала рождается идея, потом она обрастает нюансами, сам зритель нам что-то подсказывает, – говорит он.

Напомним, что шоу можно посмотреть по субботам и воскресеньям в 13 и 17 часов. Стоимость билета – от 800 до 2 000 рублей. Дети до трех лет проходят бесплатно со свидетельством о рождении. Купить билеты можно по этой ссылке.