В Тюмени ребенок в одиночестве бродил и плакал на территории детского сада. Скриншот из видео.

В Тюмени ребенок в одиночестве бродил и плакал на территории детского сада № 25, корпус 2. Об этом вопиющем случае рассказала очевидица в социальных сетях.

«Мальчик лет двух, видимо, вышел из группы, и никто не заметил, и ходил, плача, по территории детсада в футболке, шортах и сандалях. На улице 16 градусов и ветер. Позвонила в садик, через какое-то время вышел охранник, а следом няня выбежала и забрала ребёнка», – пишет тюменка Олеся Кочнева в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Этим случаем, о котором очевидица сообщила в социальных сетях, заинтересовалась прокуратура. Фото: c cайта 2ГИС

Комментаторы под постом разделились на два лагеря. Одни «прессовали» горожанку, снявшую ролик, другие «наезжали» на воспитателей детского сада и охранников, которые недоглядели за ребенком.

«Всегда поражала охрана садиков. Воспитатель тоже дисквалифицирован. Нянечку виноватой будут делать. Нет уж! Виноват охранник и воспитатель. Убирать с работы! Им просто повезло, что с ребёнком ничего не случилось»; «Автор умница. Не прошла мимо и засняла все происходящее. Сейчас воспитатели халатно относятся к деткам. Живем напротив нового сада, на прогулке бывает такой крик стоит от воспитателей, а порой и за грудки деток таскают!»; «Куда смотрели воспитатели и охрана? Я считаю, это очень грубое нарушение. Им жизнь малыша доверяют, а они не увидели, как малыш вышел», – такие комментарии горожане пишут под постом.

На один из комментариев отреагировала пресс-служба администрации города Тюмени. Так, один из местных жителей написал: «Не там крайних ищете! Виноваты будут воспитатель, нянечка, охранник, это бесспорно. Но причина-то в другом! В группах по тридцать-сорок ребятишек. А воспитатель один. Нянечке и без того работы хватает, вымыть и убрать группу. Группы раздули, а воспитателей не добавили». В ведомстве отметили, что этот вопрос взят на контроль, сообщение направлено специалистам департамента образования, в рамках полномочий проводится проверка.

Что же касается нашего случая, то им уже заинтересовала прокуратура региона. Глава ведомства Владислав Московских поручил прокурору Ленинского округа областной столицы провести проверку исполнения законодательства об обеспечении безопасных условий пребывания детей в дошкольных образовательных организациях. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя поселка Винзили. Мужчину судили по статье «Угроза убийством». 31 мая 2021 года пьяный подсудимый пришел за своим пятилетним сыном в детский сад. Воспитатель отказалась отдать ребенка. Тогда он стал угрожать женщине убийством, достав тычковый нож. Его задержали сотрудники Росгвардии и доставили в участковый пункт полиции. Мальчика из детсада забрала мать