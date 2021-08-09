Теледива Алена Водонаева поделилась фотографиями университетских времен

Алена Водонаева на фоне университета, в котором училась Фото: inst/alenavodonaeva Фото: соцсети

Уроженка Тюмени, больше известная как экс-участница популярного реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева в своем instagram-аккаунте поделилась фотографиями времен обучения в университете. В 2005 году Алена поступила в Тюменский государственный университет и окончила филологический факультет по специальности «журналист». Работала на телевидении в Тюмени, вела программу о криминальных происшествиях, совмещая работу с учебой. Об этом времени теледива вспоминает с особой любовью и нежностью.

Всё началось с рассказа о куклах: в блоге Алена сообщила, что начала коллекционировать куклы еще в 13 лет. Пупсы и игрушечные девочки в платьицах буквально были расставлены по всей квартире, но, к сожалению, часть коллекции пришлось оставить при переезде в Москву. Публикуя фотографии с куклами, Алена плавно перешла к фото университетских времен. На них – второй курс журналистики и 105-группа, в которой обучалась еще никому неизвестная Алена Водонаева. Сама девушка признается, что это были «5 лет лучшего реалити».

Такой пупс есть у Алены дома Фото: inst/alenavodonaeva Фото: соцсети

На фото Алена совсем юна, но уже прослеживается ее яркость и амбициозность. Тюменка демонстрирует свои наряды в модельных позах, а во взгляде читаются напор и уверенность. Модные джинсы-клеш, броские украшения, блузка с вырезом и модная прическа – уже тогда было очевидно желание теледивы выделяться и следовать веяниям моды. Сейчас звезда нередко радует своих подписчиков запоминающимися образами и новыми фотосессиями.

Еще в юности тюменка увлекалась модой и стилем Фото: inst/alenavodonaeva Фото: соцсети

Почти на всех фотографиях прошлых лет Алена в облегающей одежде и с ярким макияжем, девушку вряд ли смущало общепринятое мнение, что в образовательное учреждение следует ходить в нарядах поскромнее. К тому же, судя по образам ее одногруппников на фото, дресс-код был довольно свободный. Короткие топы и юбки не были редкостью, а низкая посадка штанов, судя по всему, считалась писком моды.

Училась теледива хорошо, свой диплом защитила на отлично Фото: inst/alenavodonaeva Фото: соцсети

В отличие от школьных времен, которые звезда вспоминает с ужасом, университетские вызывают у нее лишь положительные эмоции. На фото видно, как дружна учебная группа Водонаевой: они обнимают друг друга, держат за руки, улыбаются. На одном из снимков ребята, судя по всему, празднуют Хэллоуин: на их лицах темный макияж и грим, а одеты они в черные наряды. В руках Алены волшебная палочка, только вот теледива больше любит ассоциировать себя не с доброй феей, а со злой ведьмой.

Ребята устраивали тематические вечеринки Фото: inst/alenavodonaeva Фото: соцсети

На последнем фото звезда в кругу своих подруг позирует на крыльце Тюменского государственного университета, тогда еще известного как ИФИЖ. Конечно, сейчас здание имеет более современный вид – крыльцо перестроили, изменили вывеску. Но многие запомнили Институт филологии и журналистики именно таким. В своем аккаунте телеведущая призналась, что хотела приехать сюда, погулять по коридорам, сходить в любимую столовую и потусить на первом этаже, как это было в учебные годы. «Не успела…» – пишет она, зная, что здание университета скоро снесут, а на его месте построят новое.

Об университетском времени экс-участница "Дома-2" вспоминает с любовью Фото: inst/alenavodonaeva Фото: соцсети

В прошлом году известная российская журналистка решила повысить уровень своего образования и поступила в главный университет России – МГУ. Звезда обучается на курсах профессиональной переподготовки на факультете журналистики. Алена также отметила, что считает себя и своих новых одногруппников равными, а учебную программу «Современная журналистика», по которой обучается, оценивает как очень сильную.

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