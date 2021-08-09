Погода в Тюмени на неделю с 9 по 15 августа 2021 года: воздух прогреется до 27 градусов

В Тюмени воздух прогреется до 27 градусов. Фото: Вадим Бегун

Погода в Тюмени на неделе с 9 по 15 августа 2021 года порадует горожан теплом, если не жарой. Так что призываем местных жителей вовсю наслаждаться солнечными лучами, потому что на следующей неделе областную столицу снова зальет дождями. Да и вообще, не за горами осень.

Кстати, по-настоящему осенняя погода ожидает нас завтра, 10 августа. Во вторник днем пройдет мелкий дождь, небо закроют плотные тучи. Температура наружного воздуха составит плюс 18 градусов днем и плюс 14 ночью.

В среду потеплеет, но лишь на два градуса. К тому же осадки не прекратятся. Тут впору вспомнить строчки из известной песни группы «Кино»: «А с погодой повезло – дождь идет четвертый день».

А вот в четверг горожан ждет сюрприз: облака исчезнут, и на небе появится наконец звезда по имени Солнце. В областном центре сразу станет теплее еще на два градуса. Небесное светило будет греть своими лучами тюменцев в пятницу и субботу. И если в пятницу, 13 августа, температура воздуха составит плюс 22, то в субботу станет даже жарковато – до 27 градусов (ночью плюс 13).

В последний день недели, по прогнозам местных синоптиков, снова пройдет небольшой дождь, ожидается малооблачная погода, плюс 26.

Что касается следующей недели, то до четверга в городе будет еще тепло, потом вернутся дожди, температура резко упадет до отметки 19 градусов.