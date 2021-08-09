«Попал в самый лучший город Земли!»: эпатажный Шура дал в Тюмени частный концерт

Эпатажный Шура дал в Тюмени частный концерт. Фото - shuramedvedev.

В Тюмень прилетел звезда 90-х Александр Медведев, которого мы знаем под сценическим псевдонимом Шура. Достоверно неизвестно, что он тут делал, но по информации подписчиков, которые, вероятно, знают о каждом передвижении своего кумира, скандальный певец дал в областной столице частный концерт.

Скриншот из Stories.

«Попал в самый лучший город Земли! Вот так», – так Шура прокомментировал выложенную на своей страничке в Instagram фотографию, на которой его запечатлели стоящим с букетом цветов около тюменского аэропорта Рощино.

Скриншот из Stories.

«Думаю, что в этом городе тоже будет аншлаг! Удачи»; «Сашенька, красавец. Удачного вам концерта!»; «Приятно видеть в хорошем настроении и отличном самочувствии!»; «Мой родной город Тюмень!!! Шура, передавай городу родному моему большой и пламенный привет», – так комментируют фото с улыбающимся Шурой его подписчики.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что популярный российский певец Стас Михайлов опубликовал в своём Инстаграме фотографию с тюменской набережной. По словам самого исполнителя, он остался доволен прогулкой по городу перед сном, а саму достопримечательность привёл в пример другим городам.

- Классно погуляли перед сном! Красивая набережная! Вот так надо строить в других городах! – написал он на своей страничке в Instagram.

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