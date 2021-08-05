В Тюменской области снижается темп прироста заболеваемости коронавирусом, но эпидситуация остается напряженной. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области снижается темп прироста заболеваемости коронавирусом. Однако эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается напряженной. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

По последним данным, предоставленным специалистами местного управления Роспотребнадзора, с 26 июля по 1 августа темп прироста к предыдущей неделе составил 5%. Таким образом, тенденция к стабилизации эпидпроцесса сохраняется.

На сегодняшний день, 5 августа, суточный показатель заболеваемости составил 18,5 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции – 1,02. За последние семь дней тестированием охвачено 480 на 100 тысяч населения.

Фото - yandex.ru.

– 74% заболевших – это лица трудоспособного возраста. Заметный рост заболеваемости отмечен в возрастных группах 18-29 и 7-14 лет. Всего выявлено 413 семейных очагов, более 35 тысяч контактных, – сообщила Шарухо.

Также стало известно, что более 80% случаев коронавируса выявлено в Тюмени, на втором месте – Тюменский район, на третьем — Заводоуковск и Тобольск.

Сейчас на контроле находятся шесть очагов «короны». К счастью, в детских образовательных и оздоровительных учреждениях очагов нет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области до 14 августа из-за роста заболеваемости коронавирусом продлили ограничения на оказание профилактической и плановой медицинской помощи. Поэтому на более поздний срок переносятся плановые госпитализации и проведение операций, за исключением состояний, которые нельзя отсрочить, например кардиология, онкология и прочие.