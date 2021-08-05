«Одна девочка назвала меня коровой»: россиянка - о том, как ей живется с витилиго

Все начиналось с маленького пятнышка... Фото: Из личного архива

Эльмире тридцать лет. Последние семь из которых она живет с витилиго – аутоиммунным заболеванием, которое проявляется в виде светлых пятен на коже. Девушка признается: поначалу принять диагноз было непросто, но в скорости она не только смирилась со своей особенностью, но и превратила ее в изюминку!

У нее двое прекрасных детей, она увлекается спортом, вышивает бисером и обожает готовить. А ещё Эльмира профессионально занимается макияжем, но при этом никогда не скрывает свои пятна на лице тональными средствами. О том, как живется с витилиго, и из-за чего оно возникает, девушка рассказала «Комсомольской правде».

- Эльмира, что такое витилиго? Когда оно у тебя проявилось?

Витилиго – это аутоиммунное заболевание, которое сопровождается разрушением меланина, отвечающего за пигмент кожи. Иными словами, кожа теряет цвет, на ней появляются светлые пятна, которые довольно сильно отличаются от твоего родного цвета кожи. Человек не рождается с витилиго, оно проявляется у него в течение жизни и вылечить его нельзя. У меня оно появилось после родов: была гормональная перестройка организма, что и спровоцировало болезнь. Мне тогда было 23 года, пришлось научиться жить заново, потому что я никак не ожидала появление белых пятен на лице.

Многие задают неловкие вопросы, но Эльвира привыкла к ним и реагирует спокойно Фото: Из личного архива

- Ты помнишь момент, когда появилось пятно?

Все началось с маленького пятнышка, которое заметила даже не я, а моя мама. Потом оно начало расти. У меня были смешанные чувства, ведь кроме цвета это пятнышко никак не давало о себе знать. Я переживала, что оно заразно, что это какой-то лишай. Пошла в больницу, там мне и поставили диагноз. Было обидно, что от этого заболевания никак нельзя излечиться.

- Пятна со временем меняются или остаются прежними?

Они не уменьшаются, наоборот, только растут. За все семь лет, что живу с пятнами, я заметила, что с каждым годом они становятся все больше и больше. Их рост может возникнуть на фоне стресса или других причин.

- Это заразно?

Витилиго абсолютно не заразное заболевание, так как аутоиммунное. Оно возникает при нарушении функционирования иммунной системы человека и не передается другим людям. Я очень сильно переживала, что оно проявится у моей дочери при первых родах, но, к счастью, этого не случилось. Пятна не чешутся, не болят. Единственное, как они себя проявляют, это светлеют.

- Есть ли какие-то ограничения у людей с витилиго?

Нельзя выходить на улицу, не нанеся крем с spf- защитой от солнца, потому что можно получить ожог или даже рак кожи. И вообще лучше стараться не перебарщивать с солнечными ваннами.

- Где находятся твои пятна? Ты их прячешь?

Основные пятна у меня только на лице, остальные – на теле, в зоне бикини. Раньше я их стеснялась, но сейчас никак не пытаюсь скрыть. Тональный крем наношу обычного цвета, не стараясь перекрыть светлое пятно оттенком темнее. Обычно я и вовсе не крашусь. Со временем я поняла, что это красиво. Спасибо моим близким и друзьям за то, что в нужное время поддержали и приободрили. Сейчас я спокойно выхожу на улицу без макияжа.

Удивительно, но пятно девушки - точная копия карты Тюменской области! Фото: Мария Толстихина

- Были ли насмешки или прозвища?

Надо мной подшучивали родственники, так как не знали, что это такое. А когда я еще была беременна, одна девочка назвала меня коровой, так как у них тоже есть подобные пятна. Кстати, дочка недавно тоже сказала мне, что у меня пятна как у коровы.

- Как реагируют окружающие?

Те, кто со мной давно дружит, пятна уже не замечает. Я уже даже себя не помню без них, вспоминаю, только когда смотрю детские фотографии. Многие думают, что это не заболевание, а родимое пятно. Иногда пристально смотрят, путают с ожогом, могут подойти и спросить, что с моим лицом не так или сказать: «Вы что, с бумажкой на лице загорали?». Я уже не обращаю на это внимание.

- Что помогло тебе перестать стесняться пятен?

В детстве меня часто дразнили дети по поводу цвета кожи, ведь я была самой темненькой девочкой в классе. Благодаря этому я стала сильной и эмоционально подкованной, что помогло мне в ситуации с витилиго. Ну и, конечно, немалую роль сыграла поддержка близких.

Девушка нисколько не стесняется своей особенности Фото: Из личного архива

- Ты общаешься с кем-то, у кого такое же заболевание?

Мне часто пишут девушки с витилиго, которые не знают, как с ним справиться. Я всячески пытаюсь их поддерживать. Я прекрасно понимаю, что немногие могут принять себя такими, какие они есть. Есть, допустим, девушки с алопецией, у которых нет волос. Принять тот факт, что ты не такой как все – это тяжело.

- К тебе есть повышенное внимание? Приглашают на проекты, съемки?

Да, меня часто приглашают на фото- и видеосъемки. У нас в Тюмени еще одна девушка с витилиго, она модель и моложе. Думаю, ее чаще зовут чем меня, но иногда и со мной такое бывает. Вот только недавно была съемка в свадебных платьях, куда меня позвали моделью. Соглашаюсь я на них на бесплатной основе, просто получаю удовольствие.

Вот уже 7 лет тюменка живет счастливую жизнь, питая нежность и любовь к своим пятнам Фото: Из личного архива

СОВЕТ

Эльмира считает, что не нужно стесняться своей особенности, ведь это то, что делает вас уникальным, не похожим на всех остальных. А вот людям, которые встречают на своем пути человека с пятнами на лице либо теле, девушка советует не смотреть слишком пристально. Те, кто как Эльмира, полюбил свои пятна, может и не смутятся, но кому-то, кто так и не смирился со своей особенностью, будет тяжело справиться с таким вниманием. В этом случае нужно постараться вести себя деликатно и вежливо!

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