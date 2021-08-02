«Сексуальной энергии слишком много». Бывшая актриса фильмов для взрослых из Ишима взялась за старое

Бывшая актриса фильмов для взрослых из Ишима взялась за старое. Фото с ВК героини публикации.

Бывшая актриса фильмов для взрослых из Ишима Любовь Бушуева, больше известная как Лола Тэйлор, хочет вернуться в порноиндустрию. Таким сообщением на днях она обрадовала своих поклонников на личной страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Фото с ВК героини публикации.

«Хочу всех обрадовать – возвращаюсь в порно. Долго я к этому шла и решила, что моей сексуальной энергии слишком много и мне нужно куда-то её девать», – пишет Любовь.

Такому повороту событий поклонники звезды фильмов для взрослых были несказанно рады. Они засыпали лестными комментариями пост Лолы: «Ну и хорошо. Отличная новость!!!»; «Ждём новых фильмов»; «На самом деле ты одна из самых красивых наших порнозвезд, если не самая красивая! Так что новость очень позитивная!».

Фото с ВК героини публикации.

Однако есть и негативные комментарии, где подписчики заявляют, что Бушуева уже не будет так смотреться как раньше, ведь тело у нее не молодеет, да и вообще, замуж надо выходить – тогда не будет думок, куда свою сексуальную энергию девать.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор стала обладательницей особняка за 30 миллионов рублей в Подмосковье. Бывший библиотекарь из Ишима Люба очень гордится своей покупкой и поделилась тем, как смогла заработать на свою «крепость».

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