Погода в Тюмени на неделю со 2 по 8 августа 2021 года: в будни – жара, на выходных – прохладно

В Тюмени на этой неделе в будни будет стоять жара. Фото: Вадим Бегун

Погода в Тюмени на неделе со 2 по 8 августа 2021 года порадует горожан жарой. Правда, в выходные, когда можно, наконец, после тяжелых трудовых будней выехать на природу, похолодает.

Завтра, 3 августа, во вторник, по прогнозам местных синоптиков, ожидается теплая погода. Температура наружного воздуха составит 26 градусов выше нуля (ночью +16). Однако погоду подпортит разразившая гроза, пройдет небольшой дождик, в этот день будет малооблачно.

В среду потеплеет на один градус. В этот день осадков не ожидается – на небе будет царствовать солнце, одаряя своим теплом горожан. В четверг, 5 августа, покой местных жителей снова потревожит гроза, ртуть в термометре остановится на отметке +29.

Со следующего дня, пятницы, в городе станет постепенно холодать. Если 6 августа еще будет плюс 26, то 7-го, в субботу, температура воздуха составит 22 градуса, солнце на время скроется за плотными тучами. В воскресенье будет малооблачно, но похолодает еще на три градуса (ночью +13).

Следующая неделя начнется с небольшого потепления. Однако там жителей Тюмени ожидает уже дождливая погода.