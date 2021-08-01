В Тюмени прошел финальный квиз от участников интеллектуального лагеря. Фото: https://vk.com/zcamp72

Участники школьного проекта Z-CAMP провели интеллектуальную игру квиз. Разработкой вопросов и ведением игры участники занимались самостоятельно под присмотром наставников интеллектуального направления.

На протяжении двух недель участники направления «Интеллектуальные игры» учились искать интересные факты, разрабатывать вопросы и организовывать игры. В этом им помогали наставники смены — опытные организаторы и составители вопросов.

Результаты игры. https://vk.com/zcamp72

Сыграть финальный квиз пригласили школьников, студентов и родителей участников смены. Всего сыграло 14 команд. Четыре команды играли в «Конторе пароходства», а 10 подключились онлайн. Ими стали участники лагерной смены «Острова детства».

Игра состояла из шести туров. В первом туре были загаданы книги в эмоджи, во втором - угадывали спортсменов, в третьем искали ответы в песнях, в четвёртом нужно было найти правильный логотип известных компаний, в пятом туре отгадывали фильмы, а в шестом - вспоминали авторов известных цитат. Вела игру ученица 8 класса Иванчикова Алиса.

Победители. https://vk.com/zcamp72

— Мне очень понравилась интеллектуальная смена, было интересно и информативно. Больше всего понравилось узнать изнанку игр, как создавать мультиигры и придумывать интересные «фишки» — делится своими впечатлениями Анастасия, участница кэмпа и автор вопросов квиза.

Ещё победители. https://vk.com/zcamp72

По итогу игры первое и второе место заняли команды из «Острова детства»: на первом месте расположились «Смышленые», а на втором команда «Вдохновение». Третье место заняла команда восьмиклассников «Бармалей джага-джага». Участники команды уже принимали участие в первое смене кэмпа.