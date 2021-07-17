Телемедицина в Тюменской области: современные технологии востребованы в ФАПах Фото: Татьяна Коркина

Телемедицина стирает границы между населенными пунктами и позволяет моментально передать информацию для постановки верного диагноза. Особенно современные технологии востребованы в ФАПах.

В полевых условиях

Недавно еще пять фельдшерско-акушерских пунктов Нижнетавдинского района получили электрокардиографы с функцией телемедицинской связи. Теперь в распоряжении врачей больницы и фельдшеров ФАПов всего около двух десятков аппаратов теле-ЭКГ.

- Не только врачи, но и медицинские сестры, и фельдшеры обучены работать с такими аппаратами, – рассказывает главная медицинская сестра Областной больницы №15 Ольга Кильганова. – Ведь мы используем их в ФАПах и во время выездной диагностики в отдаленных населенных пунктах. Тем фельдшерско-акушерским пунктам, где еще нет своего ЭКГ, прибор выдают на время профилактических обследований населения. Но, конечно, мы стремимся постепенно обеспечить такой техникой все ФАПы. Этот прибор как будто создан именно для сельской медицины.

Телекардиографы действительно идеальны для работы в полевых условиях. Они не просто регистрируют ЭКГ, но и передают данные по беспроводной сети. Это значит, фельдшер может в любой момент проконсультироваться по результатам исследования с врачом-кардиологом из Областной больницы №15 или, при необходимости, даже со специалистом из ОКБ №1.

- Насколько важно иметь теле-ЭКГ в ФАПе, я убедилась на собственном опыте, – рассказывает Надежда Малыгина, фельдшер села Карагандинское. – Когда ко мне обратилась пациентка пенсионного возраста с тревожными симптомами. Выявить ишемическую болезнь сердца в самом начале острой фазы можно было только при помощи ЭКГ. А возможность немедленно проконсультироваться с кардиологом и принять коллегиальное решение об экстренной госпитализации пациентки позволила нам максимально эффективно оказать требуемую помощь. Бригада скорой прибыла быстро, в профильном отделении пациентку уже ждали специалисты и инфаркта, со всеми его тяжелыми последствиями для здоровья, удалось избежать.

Врач определит

К дистанционному консультированию привлекаются только опытные сотрудники, рассказывает Виталий Фахртдинов - дежурный врач системы телемедицинской консультации, кандидат медицинских наук, невролог городской поликлиники №12.

- Дистанционные консультации проводятся в трёх случаях: при неотложных вызовах, когда фельдшер или участковый терапевт после осмотра пациента считают необходимым вместе с узким специалистом определить дальнейшую тактику лечения; для оценки эффективности назначенной терапии после очной встречи с врачом и при диспансерном наблюдении хронических пациентов, - говорит специалист.

При неотложном вызове дистанционно, по телефону, собирают данные и анализ жалоб. Опытный врач без труда по ответам больного на вопросы определит, какая именно помощь требуется пациенту. Направлять ли к нему только узкого специалиста, или необходим выезд вместе с диагностической бригадой, которая на месте возьмёт анализы и проведёт исследования, либо вызывать скорую для эвакуации в приёмное отделение дежурного или профильного стационара. Не всегда пациенты верно оценивают своё самочувствие, и порой после консультации вызов из неотложного переходит в разряд экстренных.

Назначать лечение и ставить диагноз врач может только на очном приеме, а затем –наблюдать за состоянием здоровья пациента удаленно. Благодаря цифровым медицинским технологиям у доктора есть вся необходимая информация о пациенте: от жалоб при обращении до интерпретации результатов анализов другими профильными врачами. Пожилые люди с хроническими заболеваниями чаще остальных пользуются возможностью проконсультироваться со своим врачом дистанционно. Чаще всего поводом для обращения становятся незначительные изменения в самочувствии, но бабушки и дедушки хотят знать: надо что-то предпринимать или можно переждать. Доктора только приветствуют, когда люди – независимо от возраста – при ухудшении самочувствия обращаются в поликлинику, пусть даже по телефону. Так сами пациенты помогают медикам не только предотвращать распространение новой инфекции, но и своевременно выявлять и корректировать потенциально опасные состояния других патологий на ранней стадии.

Всегда на связи

Отметим, что с появлением коронавируса телемедицинские технологии приобретают всё большую актуальность. Специализированные группы в мессенджерах один из новых инструментов «медицины на расстоянии». Так, в тюменской городской поликлинике №1 решили идти в ногу со временем и, заручившись согласием каждого пациента, создали в Viber специальную группу для больных сахарным диабетом I типа. В чате размещается информация о времени проведения школ здоровья, сведения об изменениях в режиме работы самой поликлиники. Врачи-эндокринологи и медицинские сестры кабинета эндокринолога проводят как групповые консультации по вопросам профилактики обострений заболевания, так и индивидуальные при необходимости.

Группа была создана в октябре прошлго года и уже успела доказать свою эффективность. Одному пациенту после обращения в чате специалист оперативно скорректировал инсулинотерапию. Нестабильные цифры гликемии мужчина 32 лет начал отмечать на фоне острого респираторного заболевания. Благодаря оптимизации взаимодействия при помощи мессенджера удалось быстро стабилизировать состояние больного и не допустить опасных осложнений патологии.

Другому пациенту – девушке, диагноз которой был поставлен недавно, специалисты поликлиники вместе с участниками группы помогли научиться контролировать заболевание. Тюменка поделилась в чате своей проблемой – гипогликемией, когда уровень глюкозы в крови снижается до критически низких значений. Врач дал рекомендации, как наладить систему непрерывного мониторинга гликемии, чтобы не допускать падение уровня сахара крови. А более опытные пациенты поделились с девушкой своим опытом лечения, питания и ссылками на проверенные сайты с полезными сведениями по сахарному диабету.

- Такая информационная поддержка и возможность быстро получить консультацию профильного специалиста очень важны для пациентов, особенно сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции. Это позволяет нам общими усилиями держать хроническое заболевание под контролем, не допускать развития критических состояний, - говорит Айнур Шабанова, специалист городской поликлиники №1.