Тюменская область – лучший city-break: ТОП мест для отдыха. Фото - visittyumen.ru.

Насладиться исцеляющей силой природы и прикоснуться к культурно-историческому наследию страны, прогуляться по европейским улочкам или выехать за город в сибирские рощи... Тюменская область предлагает тебе разнообразную программу отдыха и перезагрузки. Тюмень ближе, чем ты думаешь. Ты можешь быстро и спокойно приехать сюда на выходные – отключиться от забот и подключиться к гармонии.

1. ТЕРМАЛЬНЫЕ КУРОРТЫ

Именно на территории нашего региона сосредоточен курортный комплекс бассейнов со всеми видами минеральных вод: гипертонические, гипотонические и изотонические. Здесь природа сохранила уникальные целебные свойства для тебя. Каждый турист найдет термы по своим предпочтениям.

Фото - visittyumen.ru.

«ЛетоЛето»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Щербакова, 87.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00. Каждый понедельник – профилактические работы.

Стоимость: от 1 200 рублей.

«Сибирь»

Местоположение: Тюменская область, Тюменский район, 19-й км Червишевского тракта, строение 1.

Режим работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00.

Стоимость: варьируется в зависимости от дат и количества туристов.

«Верхний бор»

Местоположение: Тюменская область, Салаирский тракт, 11-й километр, строение 1.

Режим работы: вторник с 11.00 до 00.0, понедельник, среда – воскресенье с 09.00 до 00.00. ВАЖНО! Продажа крайнего билета завершается в 21.00.

Стоимость: от 850 рублей.

«Волна»

Местоположение: г. Тюмень, микрорайон Мыс, ул. Ермака, 2а.

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 02.00.

Стоимость: от 700 рублей.

«Аван»

Местоположение: Тюменская область, село Каменка, ул. Мира, 4, строение 2.

Режим работы: ежедневно с 18.00 до 24.00. Каждый четверг – санитарный день.

Стоимость: от 300 рублей.

«Тайга»

Местоположение: г. Тюмень, Червишевский тракт, 18.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00. Понедельник – санитарный день.

Стоимость: от 500 рублей.

«Ингала»

Местоположение: Тюменская область, г. Заводоуковск, территория профилактория «Нива».

Режим работы: посещение бассейна без ограничения при заселении в номер.

Стоимость: варьируется в зависимости от дат и количества туристов.

«Советский»

Местоположение: Тюменская область, Тюменский район, 27-й км Салаирского тракта.

Режим работы: ежедневно, круглосуточно.

Стоимость: от 200 рублей в будни.

«Тюменский»

Местоположение: Тюменская область, село Яр, ул. Источник, 6, строение 1.

Режим работы: ежедневно, круглосуточно.

Стоимость: от 200 рублей.

«Фешенель»

Местоположение: Тюменская область, Ялуторовский район, село Карабаш, ул. Школьная, 4.

Режим работы: ежедневно, круглосуточно.

Стоимость: от 150 рублей.

2. СИБИРСКАЯ КУХНЯ

Жаркое из оленя или тайский салат с креветками? Строганина на льду или ролл с крабом и авокадо? Тюмень предлагает как национальную вкусовую палитру, так и трендовые гастрономические блюда. Вот самые популярные заведения – скорее заказывай столик.

Фото - visittyumen.ru.

«Чум»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Малыгина, 59.

Режим работы: ежедневно с 11.00 до 01.00.

«Столица деревень»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Осипенко, 1 (ДК «Нефтяник»).

Режим работы: понедельник – четверг с 11.00 до 00.00; пятница, суббота с 11.00 до 02.00; воскресенье с 11.00 до 00.00.

«15/86»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Володарского, 3.

Режим работы: ежедневно с 12.00 до 00.00.

«Потаскуй»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Хохрякова, 53а.

Режим работы: ежедневно с 12.00 до 23.00.

«Репаблик»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Республики, 25.

Режим работы: понедельник – четверг с 17.00 до 02.00; пятница, суббота с 17.00 до 04.00; воскресенье с 17.00 до 02.00.

«Молодость»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Республики, 65.

Режим работы: ежедневно с 11.00 до 23.00.

«Костер»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Ленина, 54в.

Режим работы: понедельник – четверг с 12.00 до 00.00; пятница, суббота с 12.00 до 02.00; воскресенье с 12.00 до 00.00.

«Remix»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Ленина, 2а.

Режим работы: понедельник – пятница с 12.00 до 23.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 23.00.

«Отпуск»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 41.

Режим работы: понедельник – четверг с 12.00 до 00.00; пятница с 12.00 до 01.00; суббота с 10.00 до 01.00; воскресенье с 10.00 до 00.00.

«Ремезов»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Грибоедова, 6к1/7, 14-й этаж.

Режим работы: ежедневно с 17.00 до 00.00.

«Тургенев»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Семакова, 8.

Режим работы: ежедневно с 12.00 до 23.00.

3. БАЗЫ ОТДЫХА

Насладиться чистейшим целебным воздухом и попариться в русской бане можно не только на территории термальных источников, но и на полноценных базах отдыха. На территории региона есть удивительные рекреационные зоны. Туда можно приехать как на спокойный отдых с семьей, так и на активный уикенд с друзьями. Список лучших баз отдыха ниже.

Фото - visittyumen.ru.

«Гнездо»

Местоположение: Тюменская область, Тюменский район, Червишевский тракт, 18-й километр, строение 3.

Режим работы: ежедневно с 10:.00 до 22.00.

«Тайга»

Местоположение: г. Тюмень, Червишевский тракт, 18.

Режим работы: ежедневно с 10:.00 до 22.00.

«Морелеса»

Местоположение: 60-й км от Тюмени на берегу озера Ипкуль. Чтобы доехать до комплекса, двигайтесь по Тобольскому тракту в сторону села Каскара, по указателю «Янтык» сверните на лесную дорогу вдоль железнодорожных путей.

Режим работы: ежедневно, круглосуточно.

«Липовое»

Местоположение: Тюменская область, Велижанский тракт, 15.

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 22.00.

«Озеро Светлое»

Местоположение: Тюменская область, 200-й км Тобольского тракта, деревня Тоболтуры.

Режим работы: ежедневно, круглосуточно.

«Пруд Лесной»

Местоположение: г. Тюмень, ул. Лесной Пруд, 1.

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 22.00.

«Кулига-парк»

Местоположение: г. Тюмень, Ирбитский тракт, 32-й км, ст. 5.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

4. ПЕШЕХОДНАЯ ТЮМЕНЬ

Что же делает Тюмень такой популярной среди туристов? Почему говорят, что это лучший город Земли? Все дело в эстетике города. Здесь гармонично сочетаются купеческие кварталы и европейские улочки, культурно-зрелищное наследие страны и современные зоны перфоманса. Чтобы почувствовать энергетику урбана, лучше всего прогуляться по его значимым местам. Обязательно посети эти места, и ты влюбишься в Тюмень навсегда.

Фото - visittyumen.ru.

Набережная

Местоположение: г. Тюмень, ул. Республики, 4.

Режим работы: ежедневно, круглосуточно.

Пешеходная улица Дзержинского

Местоположение: г. Тюмень, ул. Дзержинского.

Режим работы: ежедневно, круглосуточно.

Цветной бульвар

Местоположение: в границах улиц Первомайская, Орджоникидзе.

Режим работы: ежедневно, круглосуточно.

Экопарк Затюменский

Местоположение: г. Тюмень, ул. Барнаульская.

Режим работы: ежедневно, круглосуточно.

Гилевская роща

Местоположение: г. Тюмень, ул. Гилевская Роща.

Режим работы: ежедневно, круглосуточно.

Загородный сад

Местоположение: г. Тюмень, ул. Профсоюзная.

Режим работы: ежедневно, круглосуточно.

Лесопарк им. Ю. А. Гагарина

Местоположение: на пересечении улицы Мельникайте и Тобольского тракта.

Режим работы: ежедневно, круглосуточно.

Приехав в Тюменскую область, нельзя не побывать в еще одном уникальном месте – в Тобольске. В древней столице Сибири ощущается сила, святость и величие. Город, в котором останавливается время и душа обретает спокойствие. Ряд событий, проводимых в Тобольске, входят в национальный календарь России. Здесь расположен единственный каменный кремль в Сибири – музей под открытым небом. Вокруг этого места ходят таинственные легенды, которые привлекают не только российских, но и зарубежных туристов.

5. ТОБОЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ

Тобольский кремль – единственный каменный кремль в Сибири.

Фото - visittyumen.ru.

На его территории расположено 11 музейных комплексов:

Гостиный двор;

Губернаторский дом;

Архиерейский дом;

Дворец Наместника;

Губернская Судебная управа;

Губернская типография;

Рентерея;

Тюремный замок;

Тюремный замок: больничный корпус;

Губернский музей;

Дом мастеров.

Местоположение: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Красная площадь 1, ст. 4.

Режим работы: Ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00.

По пути в Тобольск можно прикоснуться к еще одной исторической вехе. Недалеко от города располагается село Покровское – родина Григория Распутина. Основа экспозиции – личные вещи семьи (посуда, домашняя утварь, иконы). Это первый частный музей, который был основан тюменцами в 1990 году. В 2010 он году был награжден дипломом Национальной туристической премии Юрия Сенкевича в номинации «Лучший региональный музей года».

6. СИБИРСКАЯ КУХНЯ ТОБОЛЬСКА

Тобольск наряду с Тюменью славится национальной кухней. Насладиться аутентичными блюдами стоит здесь каждому туристу.

«Марк и Лев»

Местоположение: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 19 (ТЦ «Троицкий мыс», 1-й этаж).

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 23.00.

«Ладейный»

Местоположение: г. Тобольск, ул. Революционная, 2.

Режим работы: ежедневно с 12.:00 до 00.00.

«Дворцовая кофейня»

Местоположение: г. Тобольск, Красная площадь, 1, строение 2.

Режим работы: ежедневно с 11.00 до 23.00.

«Поварня»

Местоположение: г. Тобольск, Красная площадь, 2, строение 1.

Режим работы: ежедневно с 08.00 до 20.00.

7. ЖИВОПИСНЫЕ МЕСТА ТОБОЛЬСКА

В Тобольске можно не только зарядиться исторической силой поколений, но и посетить живописные места на радость глазу и сердцу.

Фото - visittyumen.ru.

Ботанический сад «Ермаково поле»

Местоположение: г. Тобольск, пл. Ремезова, 1 (Гостиница «Сибирь»).

Режим работы: экскурсии проводятся по предварительной записи; телефон бронирования: (3456) 22-09-01.

Туристический комплекс «Абалак»

Местоположение: Тюменская область, Тобольский р-н, село Абалак.

Режим работы: по предварительной записи; телефоны бронирования: +7 (3456) 33-12-79, +7 912-920-62-48.

Зона отдыха «Винокурово»

Местоположение: Тюменская область, Тобольский район, деревня Дурынина.

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 23.00.

Тюменская область – это кладезь уникальных мест. И для того, чтобы познать культуру и особенности этого региона, сюда нужно приехать на несколько недель. Однако, если время ограничено, то этот гайд поможет тебе получить незабываемые впечатления.