Тюменская область – лучший city-break: ТОП мест для отдыха. Фото - visittyumen.ru.
Насладиться исцеляющей силой природы и прикоснуться к культурно-историческому наследию страны, прогуляться по европейским улочкам или выехать за город в сибирские рощи... Тюменская область предлагает тебе разнообразную программу отдыха и перезагрузки. Тюмень ближе, чем ты думаешь. Ты можешь быстро и спокойно приехать сюда на выходные – отключиться от забот и подключиться к гармонии.
1. ТЕРМАЛЬНЫЕ КУРОРТЫ
Именно на территории нашего региона сосредоточен курортный комплекс бассейнов со всеми видами минеральных вод: гипертонические, гипотонические и изотонические. Здесь природа сохранила уникальные целебные свойства для тебя. Каждый турист найдет термы по своим предпочтениям.
Фото - visittyumen.ru.
«ЛетоЛето»
Местоположение: г. Тюмень, ул. Щербакова, 87.
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00. Каждый понедельник – профилактические работы.
Стоимость: от 1 200 рублей.
«Сибирь»
Местоположение: Тюменская область, Тюменский район, 19-й км Червишевского тракта, строение 1.
Режим работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00.
Стоимость: варьируется в зависимости от дат и количества туристов.
«Верхний бор»
Местоположение: Тюменская область, Салаирский тракт, 11-й километр, строение 1.
Режим работы: вторник с 11.00 до 00.0, понедельник, среда – воскресенье с 09.00 до 00.00. ВАЖНО! Продажа крайнего билета завершается в 21.00.
Стоимость: от 850 рублей.
«Волна»
Местоположение: г. Тюмень, микрорайон Мыс, ул. Ермака, 2а.
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 02.00.
Стоимость: от 700 рублей.
«Аван»
Местоположение: Тюменская область, село Каменка, ул. Мира, 4, строение 2.
Режим работы: ежедневно с 18.00 до 24.00. Каждый четверг – санитарный день.
Стоимость: от 300 рублей.
«Тайга»
Местоположение: г. Тюмень, Червишевский тракт, 18.
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00. Понедельник – санитарный день.
Стоимость: от 500 рублей.
«Ингала»
Местоположение: Тюменская область, г. Заводоуковск, территория профилактория «Нива».
Режим работы: посещение бассейна без ограничения при заселении в номер.
Стоимость: варьируется в зависимости от дат и количества туристов.
«Советский»
Местоположение: Тюменская область, Тюменский район, 27-й км Салаирского тракта.
Режим работы: ежедневно, круглосуточно.
Стоимость: от 200 рублей в будни.
«Тюменский»
Местоположение: Тюменская область, село Яр, ул. Источник, 6, строение 1.
Режим работы: ежедневно, круглосуточно.
Стоимость: от 200 рублей.
«Фешенель»
Местоположение: Тюменская область, Ялуторовский район, село Карабаш, ул. Школьная, 4.
Режим работы: ежедневно, круглосуточно.
Стоимость: от 150 рублей.
2. СИБИРСКАЯ КУХНЯ
Жаркое из оленя или тайский салат с креветками? Строганина на льду или ролл с крабом и авокадо? Тюмень предлагает как национальную вкусовую палитру, так и трендовые гастрономические блюда. Вот самые популярные заведения – скорее заказывай столик.
Фото - visittyumen.ru.
«Чум»
Местоположение: г. Тюмень, ул. Малыгина, 59.
Режим работы: ежедневно с 11.00 до 01.00.
«Столица деревень»
Местоположение: г. Тюмень, ул. Осипенко, 1 (ДК «Нефтяник»).
Режим работы: понедельник – четверг с 11.00 до 00.00; пятница, суббота с 11.00 до 02.00; воскресенье с 11.00 до 00.00.
«15/86»
Местоположение: г. Тюмень, ул. Володарского, 3.
Режим работы: ежедневно с 12.00 до 00.00.
«Потаскуй»
Местоположение: г. Тюмень, ул. Хохрякова, 53а.
Режим работы: ежедневно с 12.00 до 23.00.
«Репаблик»
Местоположение: г. Тюмень, ул. Республики, 25.
Режим работы: понедельник – четверг с 17.00 до 02.00; пятница, суббота с 17.00 до 04.00; воскресенье с 17.00 до 02.00.
«Молодость»
Местоположение: г. Тюмень, ул. Республики, 65.
Режим работы: ежедневно с 11.00 до 23.00.
«Костер»
Местоположение: г. Тюмень, ул. Ленина, 54в.
Режим работы: понедельник – четверг с 12.00 до 00.00; пятница, суббота с 12.00 до 02.00; воскресенье с 12.00 до 00.00.
«Remix»
Местоположение: г. Тюмень, ул. Ленина, 2а.
Режим работы: понедельник – пятница с 12.00 до 23.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 23.00.
«Отпуск»
Местоположение: г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 41.
Режим работы: понедельник – четверг с 12.00 до 00.00; пятница с 12.00 до 01.00; суббота с 10.00 до 01.00; воскресенье с 10.00 до 00.00.
«Ремезов»
Местоположение: г. Тюмень, ул. Грибоедова, 6к1/7, 14-й этаж.
Режим работы: ежедневно с 17.00 до 00.00.
«Тургенев»
Местоположение: г. Тюмень, ул. Семакова, 8.
Режим работы: ежедневно с 12.00 до 23.00.
3. БАЗЫ ОТДЫХА
Насладиться чистейшим целебным воздухом и попариться в русской бане можно не только на территории термальных источников, но и на полноценных базах отдыха. На территории региона есть удивительные рекреационные зоны. Туда можно приехать как на спокойный отдых с семьей, так и на активный уикенд с друзьями. Список лучших баз отдыха ниже.
Фото - visittyumen.ru.
«Гнездо»
Местоположение: Тюменская область, Тюменский район, Червишевский тракт, 18-й километр, строение 3.
Режим работы: ежедневно с 10:.00 до 22.00.
«Тайга»
Местоположение: г. Тюмень, Червишевский тракт, 18.
Режим работы: ежедневно с 10:.00 до 22.00.
«Морелеса»
Местоположение: 60-й км от Тюмени на берегу озера Ипкуль. Чтобы доехать до комплекса, двигайтесь по Тобольскому тракту в сторону села Каскара, по указателю «Янтык» сверните на лесную дорогу вдоль железнодорожных путей.
Режим работы: ежедневно, круглосуточно.
«Липовое»
Местоположение: Тюменская область, Велижанский тракт, 15.
Режим работы: ежедневно с 09.00 до 22.00.
«Озеро Светлое»
Местоположение: Тюменская область, 200-й км Тобольского тракта, деревня Тоболтуры.
Режим работы: ежедневно, круглосуточно.
«Пруд Лесной»
Местоположение: г. Тюмень, ул. Лесной Пруд, 1.
Режим работы: ежедневно с 09.00 до 22.00.
«Кулига-парк»
Местоположение: г. Тюмень, Ирбитский тракт, 32-й км, ст. 5.
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.
4. ПЕШЕХОДНАЯ ТЮМЕНЬ
Что же делает Тюмень такой популярной среди туристов? Почему говорят, что это лучший город Земли? Все дело в эстетике города. Здесь гармонично сочетаются купеческие кварталы и европейские улочки, культурно-зрелищное наследие страны и современные зоны перфоманса. Чтобы почувствовать энергетику урбана, лучше всего прогуляться по его значимым местам. Обязательно посети эти места, и ты влюбишься в Тюмень навсегда.
Фото - visittyumen.ru.
Набережная
Местоположение: г. Тюмень, ул. Республики, 4.
Режим работы: ежедневно, круглосуточно.
Пешеходная улица Дзержинского
Местоположение: г. Тюмень, ул. Дзержинского.
Режим работы: ежедневно, круглосуточно.
Цветной бульвар
Местоположение: в границах улиц Первомайская, Орджоникидзе.
Режим работы: ежедневно, круглосуточно.
Экопарк Затюменский
Местоположение: г. Тюмень, ул. Барнаульская.
Режим работы: ежедневно, круглосуточно.
Гилевская роща
Местоположение: г. Тюмень, ул. Гилевская Роща.
Режим работы: ежедневно, круглосуточно.
Загородный сад
Местоположение: г. Тюмень, ул. Профсоюзная.
Режим работы: ежедневно, круглосуточно.
Лесопарк им. Ю. А. Гагарина
Местоположение: на пересечении улицы Мельникайте и Тобольского тракта.
Режим работы: ежедневно, круглосуточно.
Приехав в Тюменскую область, нельзя не побывать в еще одном уникальном месте – в Тобольске. В древней столице Сибири ощущается сила, святость и величие. Город, в котором останавливается время и душа обретает спокойствие. Ряд событий, проводимых в Тобольске, входят в национальный календарь России. Здесь расположен единственный каменный кремль в Сибири – музей под открытым небом. Вокруг этого места ходят таинственные легенды, которые привлекают не только российских, но и зарубежных туристов.
5. ТОБОЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ
Тобольский кремль – единственный каменный кремль в Сибири.
Фото - visittyumen.ru.
На его территории расположено 11 музейных комплексов:
Гостиный двор;
Губернаторский дом;
Архиерейский дом;
Дворец Наместника;
Губернская Судебная управа;
Губернская типография;
Рентерея;
Тюремный замок;
Тюремный замок: больничный корпус;
Губернский музей;
Дом мастеров.
Местоположение: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Красная площадь 1, ст. 4.
Режим работы: Ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00.
По пути в Тобольск можно прикоснуться к еще одной исторической вехе. Недалеко от города располагается село Покровское – родина Григория Распутина. Основа экспозиции – личные вещи семьи (посуда, домашняя утварь, иконы). Это первый частный музей, который был основан тюменцами в 1990 году. В 2010 он году был награжден дипломом Национальной туристической премии Юрия Сенкевича в номинации «Лучший региональный музей года».
6. СИБИРСКАЯ КУХНЯ ТОБОЛЬСКА
Тобольск наряду с Тюменью славится национальной кухней. Насладиться аутентичными блюдами стоит здесь каждому туристу.
«Марк и Лев»
Местоположение: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 19 (ТЦ «Троицкий мыс», 1-й этаж).
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 23.00.
«Ладейный»
Местоположение: г. Тобольск, ул. Революционная, 2.
Режим работы: ежедневно с 12.:00 до 00.00.
«Дворцовая кофейня»
Местоположение: г. Тобольск, Красная площадь, 1, строение 2.
Режим работы: ежедневно с 11.00 до 23.00.
«Поварня»
Местоположение: г. Тобольск, Красная площадь, 2, строение 1.
Режим работы: ежедневно с 08.00 до 20.00.
7. ЖИВОПИСНЫЕ МЕСТА ТОБОЛЬСКА
В Тобольске можно не только зарядиться исторической силой поколений, но и посетить живописные места на радость глазу и сердцу.
Фото - visittyumen.ru.
Ботанический сад «Ермаково поле»
Местоположение: г. Тобольск, пл. Ремезова, 1 (Гостиница «Сибирь»).
Режим работы: экскурсии проводятся по предварительной записи; телефон бронирования: (3456) 22-09-01.
Туристический комплекс «Абалак»
Местоположение: Тюменская область, Тобольский р-н, село Абалак.
Режим работы: по предварительной записи; телефоны бронирования: +7 (3456) 33-12-79, +7 912-920-62-48.
Зона отдыха «Винокурово»
Местоположение: Тюменская область, Тобольский район, деревня Дурынина.
Режим работы: ежедневно с 09.00 до 23.00.
Тюменская область – это кладезь уникальных мест. И для того, чтобы познать культуру и особенности этого региона, сюда нужно приехать на несколько недель. Однако, если время ограничено, то этот гайд поможет тебе получить незабываемые впечатления.