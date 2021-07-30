В Обь по заказу «РН-Пурнефтегаза» выпустили около 2 миллионов мальков пеляди. Фото - dom-rybalki.ru.

Перед выпуском в реку мальков вырастили в природном водоёме, где созданы наиболее благоприятные условия для воспроизводства рыбы. Точное количество выпущенной молоди пеляди, ценной рыбы из семейства сиговых, по заказу «РН-Пурнефтегаза» составило 1 908 263 штуки. Перед выпуском ежесуточно специалисты вели контроль температуры водоёма, окружающей среды и освещённости. По нормативам мальки перед выпуском должны иметь вес не менее 1,5 грамма.

Зарыбление было произведено в водоем Боровой Сор Ханты-Мансийского района с последующим попаданием в реку Обь. Развитие от малька до взрослой особи у пеляди длится 6-7 месяцев, жизненный цикл составляет 8-11 лет. В течение месяца-двух вода из водоёма уйдёт естественным образом, вместе с ней мальки пеляди окажутся в акватории Обско-Иртышского бассейна и через пять лет дадут потомство.

Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов ООО «РН-Пурнефтегаз» организовывает ежегодно. Самый большой выпуск мальков состоялся в 2018 году, тогда количество выпущенной пеляди в Обь-Иртышский бассейн составило более 8 миллионов штук.