«Из груди был слышен свист». В Ишиме хирурги достали из бронхов 8-летнего мальчика свистульку

В Ишиме хирурги достали из бронхов 8-летнего мальчика свистульку. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Ишиме хирурги достали из бронхов восьмилетнего мальчика из Казанского района пластиковую свистульку длиной два сантиметра. Мама ребенка забила тревогу, когда сын стал закашливаться, а из его груди был слышен свист.

Фото - пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

– Для извлечения инородного тела привлекли целую бригаду специалистов. Помимо врача-эндоскописта и медицинской сестры, на помощь пришли врач-анестезиолог, медсестра анестезист. Бронхоскопию пациенту проводили под наркозом. Свистульку извлекли. Ребенка перевели в отделение хирургии. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Кстати, с начала года в эндоскопическом отделении больницы специалисты осмотрели 40 человек с подозрением на инородное тело либо в желудочно-кишечном тракте или дыхательных путях, у 14-ти человек их извлекли. По словам врача-эндоскописта Александра Гребнева, взрослые часто проглатывают рыбные и мясные кости, а дети – монеты и мелкие детали игрушек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что жительница Ишима, объевшись жирной пищи, проглотила вилку, пытаясь вызвать рвоту. Столовый прибор, по ее словам, просто выскользнул из рук. Врачи извлекли его из желудка.

А в Тюмени в больницу был срочно доставлен годовалый малыш с монеткой в пищеводе, которую он случайно проглотил. Ребенок отказывался кушать: только тогда мама заподозрила неладное.

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