Когда в Тюмени перестанет вонять вода из-под крана? Спойлер: осталось немножко потерпеть.

Неприятный запах связан с активным органическим цветением Туры Фото: Мария Толстихина

Глава Тюмени Руслан Кухарук и генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов обсудили насущную проблему жителей города – неприятный запах воды из-под крана. Зловонный запах тины преследует горожан на Маяке, в районе Дома Обороны, Мыса и других частях города. Вонь не уходит даже после кипячения, водой неприятно умываться, и даже после стирки одежда пахнет болотом. Какие меры проводятся для очистки воды и когда ждать исчезновения болотной отдушки?

Результаты проверки показали, что тюменская вода соответствует требованиям Фото: Мария Толстихина

Причина неприятного запаха связана с сезонными изменениями в реке. Дело в том, что после активных дождей уровень воды в Туре значительно повысился. Это привело к тому, что со дна поднялись иловые массы, которые спровоцировали появление дополнительного запаха. По словам директора «Росводоканал Тюмень» Андрея Максимова, такого насыщенного зеленого цвета Туры он еще не видел, подобное в городе было лишь в 2014 году, но в меньшей степени.

Органическое цветение реки спровоцировало не только болотистый запах воды из-под крана, но и множественные жалобы горожан. Свое недовольство выразил и глава города Руслан Кухарук, который рассказал, что во время утреннего умывания все еще чувствовал илистый запах воды. Мэр поручил директору водоканала подготовить памятку с рекомендациями для городских управляющих компаний, чтобы они подключились к работе над проблемой и смогли правильно проинформировать местных жителей.

- Каждый из нас, умываясь, все еще ощущает остаточные явления неприятного запаха в воде. Я так полагаю, эти явления еще будут в зависимости от того, насколько быстро будет проведена работа по очистке системы от тех примесей, которые поступили в общегородскую систему. Уже разработаны идеи, которые не повторят ситуацию в будущем, - прокомментировал глава города Руслан Кухарук.

Специалистам водоканала предстоит удалить остаточный запах из водопроводных труб Фото: Мария Толстихина

Ранее в отношении местного водоканала по требованию прокуратуры организовали проверку, которая показала, что питьевая вода по микробиологическим показателям соответствует обязательным требованиям и безопасна в эпидемическом отношении. Единственным превышенным показателем был уровень «перманганатной окисляемости», означающий общее содержание в воде органических веществ. Но сейчас он в порядке: при норме в 2 балла интенсивность запаха держится на уровне 2-3 баллов, а не 4, как это было в самом начале.

Чтобы избавить жителей от болотистой отдушки, в фильтры Метелевских водоочистных сооружений загрузили 15 тонн активированного угля. Работы по очистке продолжаются, объём угля увеличивают. Количество жалоб постепенно сокращается, в некоторых районах Тюмени неприятного запаха уже нет. Степень пахучести воды зависит от того, где находится тот или иной дом и насколько он удален от Метелевского водозабора.

Директор водоканала не смог ответить, когда неприятный запах исчезнет полностью Фото: Мария Толстихина

Директор «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов пояснил, что вонь не может исчезнуть по щелчку пальца, ведь помимо обработки самой воды, от остаточного запаха необходимо очистить и систему водоснабжения, на что требуется время. Специалист также добавил, что очищают воду не прибегая к применению хлора. В организации снова проанализировали обращения тюменцев, отметили их на карте сетей и выявил трубы для промывки. Именно этим специалистам водоканала предстоит заняться в ближайшее время.

- Вопрос неприятного запаха помог решить уголь и промывка воды, в частности водовоздушная – она более эффективна. Сделали дополнительные сбросы в отстойниках, то есть все мероприятия, которые можно было выполнить, отрабатываются. Фильтры работают в усиленном режиме. Сказать, что запах воды пропадет уже завтра как по щелчку пальца, я не готов. Но то, что с водозабора вода выходит надлежащего качества – я готов зафиксировать, - заключил генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов.

Андрей Максимов заметил, что такого насыщенного зеленого цвета реки не видел с 2014 года Фото: Мария Толстихина

Тюменцы могут сообщить о неприятном запахе воды специалистам «Росводоканал Тюмень» по телефону + 7 (3452) 54-09-40 или по электронной почте tmn@rosvodokanal.ru. Также можно обратиться в управление «Роспотребнадзора», позвонив по телефону горячей линии 8-800-555-49-43.